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Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri Akköprü Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Balcı ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Yeni Nurşin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, vatandaşlara şeker ikram edildi.

Hakkari

Hakkari'de Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali Erol Karaömeroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.