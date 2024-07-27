Van'ın Erciş ilçesinde Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı andı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı andı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında anma programı düzenledi. Programa Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi, Van Vali Yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı. Anma programında müzik, gösteriler ve geleneksel yemekler yer aldı. Konuşmalarda Kırgızların Türkiye'ye taşınması ve Türkiye'nin gücü vurgulandı.

27.07.2024 23:13
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından düzenlenen anma programına, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Kırgız yetkililer katıldı.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, son hanları olarak kabul ettikleri Rahmankul Han'ı kabri başında andı.

Anma programı Ulupamir'de devam etti. Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, burada yaptığı konuşmada, vatana ve millete hizmet eden büyükleri rahmetle anmak ve yeni nesle tanıtmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ataları Rahmankul Han sayesinde emniyetsiz bir bölgede yaşayan Kırgızların Türkiye'ye taşındığını belirten Kazakbaev, "Bugün Türkiye, birçok ulusu barındıran bir ülkedir. Ulupamir Kırgızları da 1982'den beri Türkiye vatandaşı olarak devletin çeşitli kademelerinde yer alıp ülkenin gelişim sürecine katkı sağlamakta. Kardeş Türkiye sadece Orta Doğu'da değil dünyada siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve diğer bütün alanlarda çok daha güçlüdür ve dünya lideridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, tüm Türk dünyasının gururudur." dedi.

Vali Yardımcısı Yayabaşı da "Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen kardeşlerimizle 40 yılı aşkın süredir beraber yaşıyoruz. Kurulan dostluk sofralarıyla kadim Türk geleneklerini hep birlikte yaşatıyoruz. Ulupamirli kardeşlerimiz, burayı kutsal vatan toprağı bilerek yaşamlarını sürdürmekte." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı andı - Son Dakika
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