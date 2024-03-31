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31.03.2024 19:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 467
Açılan Sandık Oranı : % 19,05
Kullanılan Oy : 80.722
Geçerli Oy : 77.399
Katılım Oranı : % 60,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,0542.606
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,6521.401
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 4,93.789
DİĞER% 3,532.730
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,341.813
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,481.142
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,18911
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,68527
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,5390
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,45352
SAADETÖZAY İLHAN% 0,45347
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,41317
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,37289
TKPONUR YILMAZ% 0,23181
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,23179
DPHASAN KEDALİ% 0,18136
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,181
HKPSAİT KIRAN% 0,0757
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,0643
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,0542
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,0431
MİLLETRAFET KAYA% 0,0320
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0215
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 22,5
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 39,4530
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,11257
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 17,17231
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 10,71144
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 7,88106
BTPAHMET KARAKOÇ% 3,9453
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 1,3418
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,456
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 9,82
Katılım Oranı : % 57,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 59,87719
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,72393
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,3328
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,3316
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,2515
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,759
BTPHASAN ERGİN% 0,597
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,587
DİĞER% 0,587
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 51,49
Katılım Oranı : % 59,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 48,174.912
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 36,153.687
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 14,971.527
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,5354
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,088
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,055
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,044
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 12,96
Katılım Oranı : % 79,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,29671
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23256
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 12,4138
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,8821
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,728
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,637
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,364
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,273
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,273
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,182
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 10,85
Katılım Oranı : % 60,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,43.226
AK PARTİİSMAİL SAY% 27,661.430
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,26272
CHPRIZA ÖZCAN% 1,8998
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,6835
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 0,631
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,631
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,3920
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,179
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,137
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,126
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,063
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,042
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 9,32
Katılım Oranı : % 68,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 45,192.356
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 44,692.330
DİĞER% 3,2167
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,15112
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,3872
HÜDA PARMUSA DEMİR% 1,0756
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,7740
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,4825
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,3820
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,3116
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2111
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,137
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,042
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 17,14
Katılım Oranı : % 70,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 48,74891
AK PARTİMURAT SEZER% 27,19497
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,41300
DİĞER% 4,1676
CHPİSA BARAN% 1,0920
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,8816
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,611
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5510
BTPMETİN KEMAN% 0,387
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 18,10
Katılım Oranı : % 73,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,33997
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 31,56651
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 15,27315
CHPEŞREF CAN% 1,1624
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 0,9720
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,7816
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 0,6313
DİĞER% 0,5812
BTPFATİH DURMUŞ% 0,5311
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,194
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 9,34
Katılım Oranı : % 57,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 54,956.497
AK PARTİİSA BERGE% 26,853.174
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,26622
DİĞER% 3,41403
CHPÖMER DOĞAN% 2,87340
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,49176
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,91108
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,8499
SAADETYILMAZ KILIÇ% 0,7791
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,6577
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,6375
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,5464
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,3541
BTPMUSTAFA BERGE% 0,2934
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,089
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,067
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,045
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,011
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 12,15
Katılım Oranı : % 64,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 46,89634
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 41,57562
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 5,777
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,6636
CHPFIRAT BAYÇINAR% 2,5234
BTPİSMET TOPCU% 0,446
SAADETBİLAL SANGAN% 0,223
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 14,29
Katılım Oranı : % 59,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 67,821.956
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,7626
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 4,26123
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,2565
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,1834
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8725
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,6619
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,4212
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,4212
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3510
DİĞER% 0,072
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 14,89
Katılım Oranı : % 65,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 56,88504
CHPKEMALETTİN ARACİ% 21,11187
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,12134
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 3,2729
DİĞER% 1,5814
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 1,029
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,454
BTPNURULLAH TARHAN% 0,343
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,232
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 10,97
Katılım Oranı : % 58,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 49,322.472
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 33,261.667
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 6,28315
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,41121
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,37119
DİĞER% 1,4673
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,8844
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,8643
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 0,7437
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,6633
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,5427
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,420
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,3819
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,2613
HKPYILMAZ AVCI% 0,15
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,084

Kaynak: AA

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