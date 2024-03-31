BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|467
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,05
|Kullanılan Oy
|:
|80.722
|Geçerli Oy
|:
|77.399
|Katılım Oranı
|:
|% 60,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 55,05
|42.606
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,65
|21.401
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 4,9
|3.789
|DİĞER
|% 3,53
|2.730
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,34
|1.813
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,48
|1.142
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,18
|911
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,68
|527
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,5
|390
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,45
|352
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,45
|347
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,41
|317
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,37
|289
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,23
|181
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,23
|179
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,18
|136
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,1
|81
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,07
|57
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,06
|43
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,05
|42
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,04
|31
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,03
|20
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,5
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 39,4
|530
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 19,11
|257
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 17,17
|231
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 10,71
|144
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 7,88
|106
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 3,94
|53
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 1,34
|18
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,45
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,82
|Katılım Oranı
|:
|% 57,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 59,87
|719
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,72
|393
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,33
|28
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 1,33
|16
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,25
|15
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,75
|9
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,59
|7
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,58
|7
|DİĞER
|% 0,58
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,49
|Katılım Oranı
|:
|% 59,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 48,17
|4.912
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 36,15
|3.687
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 14,97
|1.527
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 0,53
|54
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,08
|8
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,05
|5
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,04
|4
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,96
|Katılım Oranı
|:
|% 79,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 60,29
|671
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 23
|256
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 12,4
|138
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,88
|21
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 0,72
|8
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,63
|7
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,36
|4
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,27
|3
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,27
|3
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,18
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,85
|Katılım Oranı
|:
|% 60,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 62,4
|3.226
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 27,66
|1.430
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,26
|272
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 1,89
|98
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,68
|35
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 0,6
|31
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,6
|31
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,39
|20
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,17
|9
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,13
|7
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,12
|6
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,06
|3
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,32
|Katılım Oranı
|:
|% 68,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 45,19
|2.356
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 44,69
|2.330
|DİĞER
|% 3,2
|167
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,15
|112
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,38
|72
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 1,07
|56
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,77
|40
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,48
|25
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,38
|20
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,31
|16
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,21
|11
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,13
|7
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,14
|Katılım Oranı
|:
|% 70,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 48,74
|891
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 27,19
|497
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,41
|300
|DİĞER
|% 4,16
|76
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,09
|20
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,88
|16
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,6
|11
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,55
|10
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,38
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,10
|Katılım Oranı
|:
|% 73,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 48,33
|997
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 31,56
|651
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 15,27
|315
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,16
|24
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 0,97
|20
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,78
|16
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 0,63
|13
|DİĞER
|% 0,58
|12
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,53
|11
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,19
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,34
|Katılım Oranı
|:
|% 57,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 54,95
|6.497
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 26,85
|3.174
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,26
|622
|DİĞER
|% 3,41
|403
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,87
|340
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 1,49
|176
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,91
|108
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,84
|99
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 0,77
|91
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,65
|77
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,63
|75
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,54
|64
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,35
|41
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,29
|34
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,08
|9
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,06
|7
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,04
|5
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,15
|Katılım Oranı
|:
|% 64,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 46,89
|634
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 41,57
|562
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 5,7
|77
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,66
|36
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 2,52
|34
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,44
|6
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,22
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,29
|Katılım Oranı
|:
|% 59,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 67,82
|1.956
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 21,7
|626
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 4,26
|123
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,25
|65
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 1,18
|34
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,87
|25
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,66
|19
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,42
|12
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,42
|12
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,35
|10
|DİĞER
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,89
|Katılım Oranı
|:
|% 65,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 56,88
|504
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 21,11
|187
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,12
|134
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 3,27
|29
|DİĞER
|% 1,58
|14
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 1,02
|9
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,45
|4
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,34
|3
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,23
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,97
|Katılım Oranı
|:
|% 58,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 49,32
|2.472
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 33,26
|1.667
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 6,28
|315
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,41
|121
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,37
|119
|DİĞER
|% 1,46
|73
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,88
|44
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,86
|43
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 0,74
|37
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,66
|33
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,54
|27
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,4
|20
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,38
|19
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,26
|13
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,1
|5
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,08
|4
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?