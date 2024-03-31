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31.03.2024 20:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 790
Açılan Sandık Oranı : % 32,23
Kullanılan Oy : 139.505
Geçerli Oy : 133.438
Katılım Oranı : % 62,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,5172.732
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,0337.406
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,236.979
DİĞER% 2,633.504
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,363.156
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,752.336
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,171.555
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,64848
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,57760
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,55733
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,49657
SAADETÖZAY İLHAN% 0,47633
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,39524
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,26350
TKPONUR YILMAZ% 0,26346
DPHASAN KEDALİ% 0,2270
HKPSAİT KIRAN% 0,13177
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,1138
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09118
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,0570
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,0561
MİLLETRAFET KAYA% 0,0448
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0337
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 35
Katılım Oranı : % 93,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 37,64965
AK PARTİREMZİ ORHAN% 17,39446
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 16,07412
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 14,74378
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 7,45191
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 3,9100
BTPAHMET KARAKOÇ% 1,9951
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,4311
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,236
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,082
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,082
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 27,68
Katılım Oranı : % 63,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 61,822.885
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 30,921.443
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,53118
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,2860
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,0147
BTPHASAN ERGİN% 0,7736
DİĞER% 0,7133
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,628
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,3617
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 64,93
Katılım Oranı : % 62,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 476.328
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 35,84.820
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,242.186
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,6385
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,1926
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,079
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,068
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 37,04
Katılım Oranı : % 76,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 54,681.607
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 25,01735
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 14,19417
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,647
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,544
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,1935
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,6118
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5416
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,4413
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,247
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 34,50
Katılım Oranı : % 62,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 63,1210.942
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,124.355
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,31920
CHPRIZA ÖZCAN% 2,01348
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,21209
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,88153
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,65113
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,586
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,3154
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,3154
DİĞER% 0,2543
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,2137
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,0713
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,059
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 22,47
Katılım Oranı : % 69,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 49,437.035
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 41,785.946
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,58367
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,29184
DİĞER% 1,29183
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,93133
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,89126
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,6897
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,4564
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2333
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2231
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1522
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,0812
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 32,86
Katılım Oranı : % 70,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,091.635
AK PARTİMURAT SEZER% 31,911.157
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 17,51635
DİĞER% 2,176
CHPİSA BARAN% 1,3248
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6925
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,5821
SAADETİDRİS AKSONA% 0,4717
BTPMETİN KEMAN% 0,3312
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 76,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 43,91.975
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 32,451.460
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,78800
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,31104
CHPEŞREF CAN% 1,1451
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 0,9141
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,5826
BTPFATİH DURMUŞ% 0,418
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3315
DİĞER% 0,29
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 20,51
Katılım Oranı : % 57,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,114.823
AK PARTİİSA BERGE% 25,736.681
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,251.362
CHPÖMER DOĞAN% 2,75715
DİĞER% 2,47642
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,55402
SAADETYILMAZ KILIÇ% 0,81209
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,79205
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,72186
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7183
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,65169
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,5131
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,3795
BTPMUSTAFA BERGE% 0,2874
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1128
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,125
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,0923
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,038
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 28,97
Katılım Oranı : % 66,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,552.002
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 37,91.630
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,37403
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,88124
CHPFIRAT BAYÇINAR% 2,35101
BTPİSMET TOPCU% 0,5825
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3716
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 26,32
Katılım Oranı : % 61,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 64,843.510
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 24,281.314
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 4,1222
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,51136
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,9853
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,9451
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,7943
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,738
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,4323
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,4323
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 25,53
Katılım Oranı : % 67,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 56,01936
CHPKEMALETTİN ARACİ% 24,3406
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 14,42241
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 2,2137
DİĞER% 0,915
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,7212
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,427
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 0,427
BTPNURULLAH TARHAN% 0,366
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,244
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 26,02
Katılım Oranı : % 57,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 52,236.385
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 30,813.767
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,75703
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,72333
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,67327
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,1134
DİĞER% 0,97119
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,7490
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,6883
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,5871
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,4859
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,4454
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,3340
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,337
HKPYILMAZ AVCI% 0,1417
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,067

Kaynak: AA

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