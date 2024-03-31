BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|1.318
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,77
|Kullanılan Oy
|:
|239.761
|Geçerli Oy
|:
|227.757
|Katılım Oranı
|:
|% 63,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,33
|123.747
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 28,22
|64.270
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,28
|12.036
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,48
|5.637
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,85
|4.207
|DİĞER
|% 1,71
|3.900
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,27
|2.884
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,66
|1.507
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,63
|1.426
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,62
|1.408
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,57
|1.307
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,56
|1.266
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,51
|1.166
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,31
|695
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,25
|578
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,21
|480
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,16
|355
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,11
|258
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,09
|202
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,05
|122
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,05
|121
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,04
|93
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,04
|92
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45
|Katılım Oranı
|:
|% 89,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 36,14
|1.018
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 17,75
|500
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 16,05
|452
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 14,2
|400
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 9,16
|258
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 4,3
|121
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,89
|25
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,6
|17
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,35
|10
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,28
|8
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 0,28
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,14
|Katılım Oranı
|:
|% 64,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 59,45
|5.865
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,35
|3.192
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,7
|267
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 1,56
|154
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,25
|123
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,73
|72
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,7
|69
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,7
|69
|DİĞER
|% 0,5
|49
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,36
|Katılım Oranı
|:
|% 64,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 45,06
|7.313
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 37,48
|6.083
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,97
|2.592
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 0,91
|148
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,25
|41
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,16
|25
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,13
|21
|DİĞER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,81
|Katılım Oranı
|:
|% 75,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 57,97
|3.124
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 24,29
|1.309
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 11,75
|633
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 1,19
|64
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,13
|61
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 1,02
|55
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,82
|44
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,63
|34
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,59
|32
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,46
|25
|DİĞER
|% 0,15
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,63
|Katılım Oranı
|:
|% 62,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 62,56
|19.622
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 24,9
|7.811
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,52
|1.730
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,14
|670
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,35
|422
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,88
|277
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,75
|235
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,59
|186
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,42
|131
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,3
|95
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,27
|86
|DİĞER
|% 0,14
|43
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,13
|40
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,30
|Katılım Oranı
|:
|% 70,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 47,03
|14.417
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 44,7
|13.705
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,4
|736
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,29
|395
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,9
|276
|DİĞER
|% 0,9
|275
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,88
|271
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,67
|206
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,53
|163
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,24
|74
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,21
|64
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,16
|48
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,09
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,29
|Katılım Oranı
|:
|% 72,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 45,82
|3.034
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 33,24
|2.201
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,32
|1.081
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,95
|129
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,77
|51
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,59
|39
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,57
|38
|DİĞER
|% 0,38
|25
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,36
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,81
|Katılım Oranı
|:
|% 74,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 46,74
|4.384
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 29,31
|2.749
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 17,53
|1.644
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,84
|266
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,14
|107
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,05
|99
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,61
|57
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,43
|40
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,34
|32
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,15
|Katılım Oranı
|:
|% 58,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 57,26
|31.332
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 25,5
|13.952
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,25
|2.873
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,83
|1.550
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 1,82
|997
|DİĞER
|% 1,55
|849
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,02
|560
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,95
|518
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,83
|455
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,74
|402
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,62
|340
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,47
|258
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,43
|234
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,34
|185
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,14
|74
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,12
|67
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,09
|50
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,04
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,01
|Katılım Oranı
|:
|% 68,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 45,18
|4.206
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 40,38
|3.760
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 8,8
|819
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,73
|254
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,85
|172
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,72
|67
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,34
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,38
|Katılım Oranı
|:
|% 62,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 68,66
|7.570
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 21,29
|2.348
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 3,17
|350
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,67
|294
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 1,11
|122
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,93
|103
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,85
|94
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,61
|67
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,37
|41
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,34
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,43
|Katılım Oranı
|:
|% 67,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 53,72
|1.508
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 25,37
|712
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,03
|422
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,92
|54
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,57
|44
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,61
|17
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,57
|16
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,54
|15
|DİĞER
|% 0,46
|13
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,21
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,78
|Katılım Oranı
|:
|% 57,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 52,55
|13.225
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 30
|7.550
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,83
|1.468
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 3,04
|764
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,68
|675
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,1
|276
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,96
|242
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,8
|202
|DİĞER
|% 0,77
|193
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,56
|142
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,53
|134
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,36
|91
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,32
|80
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,28
|70
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,14
|34
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,08
|19
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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