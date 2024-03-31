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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:59  Güncelleme: 22:00
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.318
Açılan Sandık Oranı : % 53,77
Kullanılan Oy : 239.761
Geçerli Oy : 227.757
Katılım Oranı : % 63,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,33123.747
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,2264.270
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2812.036
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,485.637
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,854.207
DİĞER% 1,713.900
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,272.884
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,661.507
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,631.426
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,621.408
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,571.307
SAADETÖZAY İLHAN% 0,561.266
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,511.166
TKPONUR YILMAZ% 0,31695
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,25578
DPHASAN KEDALİ% 0,21480
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,16355
HKPSAİT KIRAN% 0,11258
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09202
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,05122
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05121
MİLLETRAFET KAYA% 0,0493
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0492
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 45
Katılım Oranı : % 89,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 36,141.018
AK PARTİREMZİ ORHAN% 17,75500
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 16,05452
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 14,2400
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 9,16258
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 4,3121
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,8925
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,617
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,3510
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,288
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,288
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 64,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 59,455.865
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,353.192
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,7267
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,56154
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,25123
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,7372
BTPHASAN ERGİN% 0,769
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,769
DİĞER% 0,549
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,066
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 78,36
Katılım Oranı : % 64,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 45,067.313
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 37,486.083
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,972.592
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,91148
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2541
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1625
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1321
DİĞER% 0,047
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 64,81
Katılım Oranı : % 75,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 57,973.124
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 24,291.309
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 11,75633
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,1964
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,1361
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,0255
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,8244
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6334
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,5932
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4625
DİĞER% 0,158
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 61,63
Katılım Oranı : % 62,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,5619.622
AK PARTİİSMAİL SAY% 24,97.811
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,521.730
CHPRIZA ÖZCAN% 2,14670
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,35422
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,88277
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,75235
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,59186
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,42131
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,395
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,2786
DİĞER% 0,1443
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1340
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0516
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 46,30
Katılım Oranı : % 70,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 47,0314.417
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 44,713.705
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,4736
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,29395
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,9276
DİĞER% 0,9275
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,88271
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,67206
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,53163
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2474
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2164
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1648
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,0928
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 54,29
Katılım Oranı : % 72,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,823.034
AK PARTİMURAT SEZER% 33,242.201
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,321.081
CHPİSA BARAN% 1,95129
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,7751
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5939
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5738
DİĞER% 0,3825
BTPMETİN KEMAN% 0,3624
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 63,81
Katılım Oranı : % 74,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 46,744.384
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 29,312.749
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,531.644
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,84266
CHPEŞREF CAN% 1,14107
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,0599
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6157
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4340
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3432
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 42,15
Katılım Oranı : % 58,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,2631.332
AK PARTİİSA BERGE% 25,513.952
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,252.873
CHPÖMER DOĞAN% 2,831.550
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,82997
DİĞER% 1,55849
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,02560
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,95518
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,83455
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,74402
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,62340
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,47258
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,43234
BTPMUSTAFA BERGE% 0,34185
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1474
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,1267
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,0950
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0424
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 57,01
Katılım Oranı : % 68,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 45,184.206
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,383.760
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,8819
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,73254
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,85172
BTPİSMET TOPCU% 0,7267
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3432
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 53,38
Katılım Oranı : % 62,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,667.570
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,292.348
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 3,17350
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,67294
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,11122
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,93103
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8594
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6167
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3741
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3437
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 40,43
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 53,721.508
CHPKEMALETTİN ARACİ% 25,37712
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,03422
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,9254
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,5744
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6117
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5716
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,5415
DİĞER% 0,4613
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,216
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 50,78
Katılım Oranı : % 57,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 52,5513.225
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 307.550
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,831.468
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 3,04764
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,68675
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,1276
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,96242
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,8202
DİĞER% 0,77193
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,56142
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,53134
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,3691
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,3280
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,2870
HKPYILMAZ AVCI% 0,1434
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0819

Kaynak: AA

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