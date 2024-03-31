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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:21
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.425
Açılan Sandık Oranı : % 58,14
Kullanılan Oy : 261.456
Geçerli Oy : 247.986
Katılım Oranı : % 63,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,56135.305
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,0569.555
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2513.012
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,496.179
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,924.754
DİĞER% 1,654.089
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,33.221
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,651.623
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,631.571
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,631.556
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,581.443
SAADETÖZAY İLHAN% 0,561.379
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,411.025
TKPONUR YILMAZ% 0,31767
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,27656
DPHASAN KEDALİ% 0,21524
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,15360
HKPSAİT KIRAN% 0,11283
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09214
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,05134
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05129
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,04104
MİLLETRAFET KAYA% 0,04103
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 47,5
Katılım Oranı : % 87,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 33,14968
AK PARTİREMZİ ORHAN% 18,42538
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 16,71488
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,64457
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 9,17268
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 4,28125
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,8926
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,6218
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,4112
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,3811
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,3410
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 60,71
Katılım Oranı : % 64,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,36.077
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,653.403
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,73284
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,51262
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,24129
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,7275
BTPHASAN ERGİN% 0,773
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6265
DİĞER% 0,4749
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,066
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 79,10
Katılım Oranı : % 64,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 45,047.403
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 37,366.140
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,042.636
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,01166
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2440
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1627
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1423
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 70,37
Katılım Oranı : % 75,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 59,663.607
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,921.446
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,73649
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,0865
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,0765
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9859
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7948
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,636
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,5835
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4628
DİĞER% 0,138
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 62,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,0921.110
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,188.560
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,651.921
CHPRIZA ÖZCAN% 2,09709
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,32450
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,87297
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,77261
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,6205
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,41139
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,2998
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,2896
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,2793
DİĞER% 0,1343
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0516
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 48,49
Katılım Oranı : % 70,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 46,4614.894
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 45,314.524
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,37759
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,28412
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,93297
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,88282
DİĞER% 0,83267
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,68218
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,54174
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2684
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2269
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1549
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,132
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 71,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,913.157
AK PARTİMURAT SEZER% 33,122.278
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,451.131
CHPİSA BARAN% 1,87129
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,7652
SAADETİDRİS AKSONA% 0,641
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5739
BTPMETİN KEMAN% 0,3625
DİĞER% 0,3625
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 75,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 46,834.643
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 29,262.901
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,241.709
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,92289
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,2119
CHPEŞREF CAN% 1,13112
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6463
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4444
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3333
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 47,10
Katılım Oranı : % 59,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,535.285
AK PARTİİSA BERGE% 25,4115.594
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,23.191
CHPÖMER DOĞAN% 2,811.725
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,851.137
DİĞER% 1,3797
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,1677
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,96592
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,86526
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,71434
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,63387
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,48293
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,45275
BTPMUSTAFA BERGE% 0,34207
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1383
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,1273
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,163
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0530
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 65,42
Katılım Oranı : % 68,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 43,744.843
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,834.520
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,981.105
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,53280
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,86206
BTPİSMET TOPCU% 0,7381
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3336
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 56,39
Katılım Oranı : % 63,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,598.022
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,472.511
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 3,11364
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,71317
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,08126
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9106
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8498
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,670
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3743
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3339
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 44,68
Katılım Oranı : % 67,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 55,071.689
CHPKEMALETTİN ARACİ% 24,91764
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 14,35440
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,8958
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,546
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,5918
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5517
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,5216
DİĞER% 0,4213
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,26
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 56,43
Katılım Oranı : % 57,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 53,7815.291
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 298.246
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,681.614
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,99849
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,66755
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,17334
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,93264
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,78222
DİĞER% 0,66189
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,58166
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,58164
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,3599
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,3393
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,386
HKPYILMAZ AVCI% 0,1338
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0824

Kaynak: AA

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