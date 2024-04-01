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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.036
Açılan Sandık Oranı : % 83,07
Kullanılan Oy : 385.035
Geçerli Oy : 360.732
Katılım Oranı : % 65,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,99198.359
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,77100.195
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2719.002
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,69.380
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,826.557
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,635.893
DİĞER% 0,863.120
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,772.764
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,682.472
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.433
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,662.367
SAADETÖZAY İLHAN% 0,622.229
TKPONUR YILMAZ% 0,351.267
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,281.028
DPHASAN KEDALİ% 0,22813
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,22802
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13470
HKPSAİT KIRAN% 0,11384
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,11382
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07241
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06203
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06202
MİLLETRAFET KAYA% 0,05169
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 78,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 19,7741
DİĞER% 19,57736
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,41730
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 17,63663
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 12,39466
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 7,31275
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,0640
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,9837
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6725
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,6725
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,6123
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 80,36
Katılım Oranı : % 66,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 55,947.736
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,714.800
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,96409
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,54351
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,34185
BTPHASAN ERGİN% 0,72100
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6691
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6590
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2738
DİĞER% 0,2129
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 90,30
Katılım Oranı : % 66,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,338.920
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,376.479
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,133.040
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,29243
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3668
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,2852
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2344
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 76,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,55.046
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 24,242.022
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,58799
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,1898
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,9781
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9478
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7966
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7764
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5848
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4336
DİĞER% 0,022
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 92,25
Katılım Oranı : % 64,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,5828.712
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,3212.002
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,752.727
CHPRIZA ÖZCAN% 2,341.110
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,51716
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,09517
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,91429
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,88415
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,49231
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,41196
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,29139
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,24116
DİĞER% 0,1150
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0836
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 72,60
Katılım Oranı : % 69,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 47,1423.156
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,7321.970
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,481.216
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,33654
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,01495
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,97478
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,62307
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,55269
DİĞER% 0,44216
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25123
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,21101
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1785
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,148
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 72,86
Katılım Oranı : % 73,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,434.231
AK PARTİMURAT SEZER% 32,22.934
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,671.519
CHPİSA BARAN% 1,74158
SAADETİDRİS AKSONA% 0,8678
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8275
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5954
BTPMETİN KEMAN% 0,3633
DİĞER% 0,3330
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 75,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,626.602
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,343.929
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,352.405
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,52349
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,37190
CHPEŞREF CAN% 1,33185
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6793
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4664
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3447
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 78,50
Katılım Oranı : % 61,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,860.354
AK PARTİİSA BERGE% 24,825.900
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,465.705
CHPÖMER DOĞAN% 2,953.085
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,092.183
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,241.294
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.019
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,971.008
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,76788
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,75781
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,56588
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,46483
DİĞER% 0,41423
BTPMUSTAFA BERGE% 0,33339
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14150
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,13136
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11116
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0665
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 93,46
Katılım Oranı : % 71,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 45,767.460
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,896.503
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,951.459
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,45400
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95318
BTPİSMET TOPCU% 0,64104
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3658
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 84,96
Katılım Oranı : % 65,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 69,9312.667
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 19,843.594
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,86519
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,86519
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,01183
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,92166
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,79143
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,58106
DİĞER% 0,5497
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3970
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2851
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 72,34
Katılım Oranı : % 70,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,672.558
CHPKEMALETTİN ARACİ% 30,011.577
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,94838
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,7391
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,579
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5931
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,5529
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4624
DİĞER% 0,3820
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,179
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 86,21
Katılım Oranı : % 59,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,4525.314
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,6712.632
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,532.525
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,861.305
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,61.188
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,2547
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,88400
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,82377
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,67304
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,63288
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,46212
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,37168
DİĞER% 0,35159
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,25113
HKPYILMAZ AVCI% 0,1567
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,1149

Kaynak: AA

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