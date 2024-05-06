Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Van YYÜ\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

06.05.2024 13:38
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van YYÜ'deki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Bu kapsamda Edebiyat Fakültesi önünde ellerinde pankartlarla bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Filistin'de zulme dur de", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür" ve "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizler taşıyarak merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

Burada akademisyenler ve öğrenciler adına açıklama yapan AK Parti Van Gençlik Kolları Üyesi Kadir Dede, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

İsrail'in yaklaşık 35 bin kişiyi katlettiğini, binlerce kişiyi göçe sürüklediğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiğini belirten Dede, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Dede, "Vicdan sahibi her bir genç gibi, Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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