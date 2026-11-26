Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "Depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da yüz binlerce yurttaş hala kalıcı konut bekliyor. Bu bütçeyle olmaz Sayın Bakan" dedi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çevre ve şehircilik politikalarının aynı bakanlık bünyesinde yürütülmesine karşı çıkarken, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise son beş yılda kesilen 8 milyar 313 milyon liralık çevre cezasının yalnızca 2 milyar 883 milyon lirasının tahsil edildiğine dikkati çekti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

KAYA: ASGARİ ÜCRETLİ HEM KİRA HEM KONUT TAKSİTİ ÖDEYEMEZ

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Bakanlığın 2027 yılı bütçesini ve deprem bölgesindeki barınma sorunlarını eleştirdi. Bütçede kamusal ve fiziki sermaye giderleri için ayrılan yüzde 6,6'lık payın yetersiz olduğunu belirten Kaya, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına ayrılan 292 milyar liralık kaynağın yüzde 99,5'inin cari transfer kalemine yazıldığını söyledi. Kaya, "Bu kaynağın somut kamusal yatırımlar yerine nerelere ve hangi kriterlerle aktarılacağı anlaşılmıyor. Bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Yüksek enflasyon ortamında bütçenin reel olarak değil, rakamsal olarak bile küçülecek olması, deprem bölgelerindeki imar vaatlerini ve kentsel dönüşüm sözlerini rafa kaldıracağınızı gösteriyor. Yani bu bütçeyle olmaz Sayın Bakan" diye konuştu.

Barınmanın anayasal güvence altındaki temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da yüz binlerce yurttaş hala kalıcı konut bekliyor. Herhalde kimse sürekli su basan, içinde yazın yandığı, kışın üşüdüğü kutularda keyfinden yaşamaya devam etmiyordur. Belli ki kiraya çıkacak ya da emlakçıya komisyon, ev sahibine depozito verecek gücü de yok. Çıkabilecekleri yer, sosyal konut sağlanmadan depremzedeleri çıkmak için sıkıştırıyor kurumlar. Elektriklerini kesmekle tehdit ediyorlar. Bunun önüne geçmenizi talep ediyoruz."

Rezerv yapı alanı uygulamasına da karşı çıkan Kaya, bu uygulamanın afet riskini azaltmadığını, yurttaşları mülksüzleştirdiğini savundu. Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin verileri de değerlendiren Kaya, 8,84 milyon başvurudan yalnızca 5,24 milyonunun geçerli sayıldığını, kuralarda ise 506 bin hak sahibinin belirlendiğini ifade etti.

Kaya, Anadolu'da 1+1 konutlar için 180 bin lira peşinat ve 6 bin 750 lira başlangıç taksiti istendiğini belirterek "Diyelim ki kuradan adı çıkan bir asgari ücretli hem kira verip hem evin taksitini ödeme imkanına sahip olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla bu böyle sağlanamaz" dedi.

AKAY, KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞININ BORÇLANMASINI SORDU

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifinin 640,6 milyar lira olduğunu, geçen yıl 275 milyar lira olan bütçede 365,6 milyar liralık artış öngörüldüğünü belirtti. Artışın yüzde 132, hatta yüzde 133'e yakın olduğunu kaydeden Akay, bütçenin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 2,34 olduğunu söyledi.

Akay, bütçe artışının kaynaklarına ilişkin değerlendirmesinde, "150 milyarı yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmayla ilgili programdaki hazine yardımları, 150 milyar buradan kaynaklanmış. 250 milyar olarak ödenek koymuş. Sizin de sunumda bahsettiğiniz projelerin hayata geçmesiyle ilgili burada ciddi bir ödenek artışıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının gelir hedeflerine dikkati çeken Akay, 2026 yılı için 111,1 milyar lira olarak belirlenen gelir hedefinin haziran ayı sonu itibarıyla 130 milyar liraya ulaştığını, 2027 yılı için ise 292 milyar liralık gelir beklentisi bulunduğunu kaydetti.

Başkanlığa kamu bankalarından borçlanma yetkisi verildiğini hatırlatan Akay, "O zaman sorduğumuzda vadeli alacaklarının dörtte biri kadar borçlanma yetkisi vardı. Vadeli alacağı 96 milyardı, yani 24-25 milyar civarında bir kredi kullanma imkanı vardı. Böyle bir kredi kullanıldı mı kamu bankalarından? Şu andaki vadeli alacağı, son bakiyesi nedir? Eğer kullanıldıysa bu krediler hangi projelere aktarıldı? Hangi faiz oranından ve hangi vade yapısıyla kullanıldı?" diye sordu.

Özel proje hesabındaki atıl paraların nerede değerlendirildiğini de soran Akay, bu hesaptan deprem ve kentsel dönüşüm projelerine aktarılan kaynakların akıbetine ilişkin bilgi istedi.

Afet Yeniden İmar Fonu kapsamında alınan dış kaynaklı kredileri de gündeme getiren Akay, 11 Şubat 2026 tarihinde 161 milyon avro, 13 Şubat 2025 tarihinde ise 485 milyon avro kredi alındığını belirtti. Toplam 656 milyon avroluk kredinin hangi kurumlar ve projeler üzerinden kullanıldığının açıklanmasını isteyen Akay, "Bu kredinin kullanımı nereye oluyor? Direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığına mı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne mi, TOKİ'ye mi? Aktarılan 31 milyar, 31,5 milyar kullanılan para. Bu paralar hangi projelere, hangi kurum üzerinden kullanıldı? Son durumu nedir?" ifadelerini kullandı.

KARACA: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AYNI BAKANLIK BÜNYESİNDE OLMAMALI

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çevre, iklim değişikliği ve şehircilik politikalarının aynı bakanlık bünyesinde yürütülmesine karşı çıktı. Anayasa'nın 56'ncı maddesinin çevre hakkını kamu yararını bütün yatırım kararlarının önüne koyacak şekilde düzenlediğini belirten Karaca, "Havanın, suyun, toprağın, ormanların korunması, dar gelirli yurttaşların sağlığı, çiftçinin üretimi ve gelecek kuşakların yaşam hakkı aynı çerçevede ele alınır. Şirketlerin yatırım büyüklüğü, ihracat geliri ve ruhsat bedeli kamu yararıyla ölçülmemelidir. Çevresel yıkımın maliyeti işçiye, çiftçiye, kentliye ve gelecek kuşaklara aktarılarak kalkınmayı sağlayamayız" diye konuştu.

Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin 640 milyar 647 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirten Karaca, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetim programına bütçenin yalnızca binde 1,42'sinin ayrıldığını söyledi. Çölleşme, erozyonla mücadele ve toprak kaybının önlenmesinden sorumlu programa ayrılan payın ise binde 0,5 olduğunu ifade etti.

Doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerindeki uygulamalara da dikkati çeken Karaca, kiralanan ve ticarileştirilerek kullanma izni verilen alan sayısının 2025'te 397 iken 2027'de 550'ye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Karaca, korunan alanlarda onaylanan imar planı sayısının 2025'te 1.878 olduğunu, 2027'de bu sayının 2 bin 250'ye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Doğal sit alanlarında imar uygulaması yapılan yerleşim yeri sayısının da 2027'de 130'a çıkarılmasının öngörüldüğünü belirten Karaca, Marmaris'teki milli park içerisinde yapılan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve devre mülk projesini örnek gösterdi.

"AVRUPA'NIN PLASTİK ATIĞINA TÜRKİYE AÇIK PAZAR HALİNE GETİRİLİYOR"

Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden gelen plastik atık miktarındaki artışa da dikkat çeken Karaca, 2015 yılında 17 bin 888,58 ton olan plastik atık ithalatının 2025'te 511 bin 672,15 tona yükseldiğini söyledi.

Karaca, "On yıl sonra, 2025'te 511 bin 672,15 tona çıkmış. Yani günde 1.402 ton plastik atık sadece Avrupa Birliği'nden geliyor Sayın Bakan. Üstelik Avrupa Birliği'nden en çok plastik atık ithal eden Malezya ve Endonezya'nın ikisini toplayın, Türkiye'nin ithal ettiği atık onlardan, iki ülkenin toplamından daha fazla" dedi.

Sıfır atık politikalarına ilişkin anlatımla plastik atık ithalatındaki artış arasında çelişki bulunduğunu savunan Karaca, "Sıfır atık başarısı anlatılıyor, sıfır atık konusunda ciddi bir mücadele veriliyor ama Avrupa'nın plastik atığına Türkiye açık pazar haline getiriliyor. Bu nasıl yaman çelişki?" diye sordu.

ÖZLALE: İSTANBUL'DA EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 251 ASGARİ ÜCRET GEREKİYOR

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de konut sahipliği oranındaki gerilemeye ve sosyal konut projelerindeki bölgesel eşitsizliğe dikkati çekti. Türkiye'nin konut stokunda 2,1 milyonluk artış yaşanmasına rağmen bin kişi başına düşen konut sayısının Avrupa Birliği ortalamasının altında kaldığını belirten Özlale, 2014 yılında yüzde 61,1 olan konut sahipliği oranının 2025 yılında yüzde 57,1'e gerilediğini ifade etti.

Dar gelirli kesimde konut sahipliği oranındaki düşüşün daha belirgin olduğunu kaydeden Özlale, bu oranın yüzde 61'den yüzde 45,8'e gerilediğini söyledi. Özlale, söz konusu tablonun gelir dağılımındaki bozulmanın ve derinleşen yoksulluğun sonucu olduğunu vurguladı. Konut fiyatları ile asgari ücret arasındaki uçuruma dikkat çeken Özlale, 100 metrekarelik bir konutun Muğla'da 322, İstanbul'da ise 251 asgari ücrete karşılık geldiğini belirtti. Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ından fazlasının asgari ücret aldığını ifade eden Özlale, mevcut ekonomik koşullarda dar gelirli yurttaşların ev sahibi olmasının neredeyse imkansız hale geldiğini kaydetti.

Yeni konut üretiminin ev sahipliği oranına yansımadığını belirten Özlale, 2014 yılından itibaren ilk el konut satışlarının daha önce evi olmayan yurttaşlara yapılması durumunda Türkiye'deki konut sahipliği oranının yüzde 14,5 daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Yüzyılın Konut Projesi'ni desteklediklerini ancak projenin bölgesel eşitlik perspektifinden uzak olduğunu savunan Özlale, İstanbul'da dar gelirli ve ev sahibi olmayan yurttaşların yüzde 42'sine konut vaat edilirken Adana, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Sinop ve Bartın gibi illerde bu oranın yüzde 9-10 seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

Özlale, proje kapsamında yapılması planlanan 500 bin konutun kaçının 2027 yılında teslim edileceğini Bakan Murat Kurum'a sordu.

İzmir'in Dikili ilçesindeki TOKİ projesini de gündeme getiren Özlale, 500 konutluk talep projesi kapsamında 201 konut için konut belirleme kurasının ilan edildiğini hatırlatarak yurttaşların beklediği konutların ne zaman teslim edileceğinin açıklanmasını istedi.

TANHAN: EKOLOJİ VE İKLİM BAKANLIĞI KURULMASINI ÖNERİYORUZ

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Bakanlığın imar planlarını onaylama ve rezerv alanları oluşturma görevleri ile bu faaliyetlerin doğaya verdiği zararları önleme sorumluluğunun birbiriyle çeliştiğini söyledi. Tanhan, "Bir taraftan imar planlarını onaylamak durumundasınız, rezerv alanları yapmak zorundasınız, yapılaşmanın önünü açıyorsunuz; diğer taraftan da bu faaliyetlerin doğaya verdiği zararları minimize etmek için ya da ortadan kaldırmak için ya da önlemek gibi bir yükümlülüğünüz var. Dolayısıyla bu alanlar hukukta çıkar çatışması denilen bir husus var. Birbiriyle çelişen, çıkarları zıt olan iki konudan bahsedebiliriz" dedi.

Bir ekoloji ve iklim bakanlığı kurulmasını önerdiklerini belirten Tanhan, "Türkiye'de çevreye karşı suçlar çok fazla. Kağıt üzerinde de iyi; hani bu haklar korunuyor ama pratikte bunun karşılığı yok neredeyse, caydırıcı değil. Dolayısıyla bu mücadelede bir sonuç alınmıyor ne yazık ki" diye konuştu.

ÇED raporlarındaki muafiyet oranlarına ilişkin verileri de paylaşan Tanhan, 2023-2025 yılları arasında Diyarbakır'da 12 bin 144 hektarlık alanın muafiyet kapsamında değerlendirildiğini belirtti. ÇED muafiyet oranının Diyarbakır'da yüzde 84, Şırnak'ta yüzde 90, Siirt'te yüzde 90'a yakın, Batman'da yüzde 92 ve Bingöl'de yüzde 82 olduğunu kaydeden Tanhan, Botan Milli Parkı'ndaki uygulamalara da dikkati çekti.

KARABAT: KESİLEN ÇEVRE CEZALARININ ÜÇTE İKİSİ TAHSİL EDİLEMEDİ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise İklim Değişikliği Başkanlığına ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu belirterek kurumun 2027 yılı bütçesinin 801 milyon lira olduğunu söyledi. Karabat, "Bu kadar önemli bir kurum, bakanlık bütçesinin yaklaşık hemen hemen binde biri kadar. Elektriğin yüzde üçünü hala kömürden çıkış tarihi yok. İklim politikası da vitrinde çok büyük ama şunu söylemeliyim ki bütçede küçük. Bunu ben söylemiyorum, bütçe rakamları söylüyor" dedi.

Bütçe görüşmelerinde 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının da ele alındığını hatırlatan Karabat, son beş yılda çevre kanununa aykırılık nedeniyle 8 milyar 313 milyon lira idari para cezası kesildiğini, bunun yalnızca 2 milyar 883 milyon lirasının tahsil edildiğini belirtti.

Karabat, Sayıştay raporlarında cezaların tahakkuk kayıtlarında da eksiklikler tespit edildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Yani üçte ikisini tahsil edememişiz. Daha da vahimi, benim mesleki açıdan en çok eleştirdiğim konu, Sayın Bakanım, Sayıştay raporlarından bahsediyorum, önemli olduğu için; muhasebe kayıtlarında bunun tahakkuklarıyla ilgili eksiklikler var. Buradaki rakam 68 milyon liradan bahsediyor. Dolayısıyla hem cezayı tahsil edememişiz Sayıştay'a göre hem de tahakkukları konusunda eksiklikler saptanmış."

Çevre kirliliğine neden olan işletmelerden kesilen cezaların tahsil edilmediğini savunan Karabat, "Nehri boyayan fabrikadan cezayı tahsil edememişiz. Denize atık boşaltan tesisten herhangi bir kesilen ceza kağıt üzerinde kalmış. Kimlerin bu cezaları ödenmediği konusu da bence önemli diye düşünüyorum. Kimler bu cezayı ödemiyor? Hani son günlerin meşhur deyimi ya, 'Varsa listeyi açıklayın' diye; bence bu konu bir açıklamaya değer konu" ifadelerini kullandı.

Karabat, Sayıştay raporlarında inşaat ve güçlendirme işlerine yapılan 14,5 milyar liralık ödemenin yatırım yerine doğrudan gider olarak kaydedildiğinin belirtildiğini de aktardı. Ecrimisil alacaklarının büyük kısmının kayda alınmadığına ilişkin tespitleri de gündeme getiren Karabat, Bakanlıktan muhasebe kayıtlarındaki eksikliklerin giderilmesini istedi.