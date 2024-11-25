Veli Ağbaba'dan İstanbul Metro Kapatma Tepkisi - Son Dakika
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Veli Ağbaba'dan İstanbul Metro Kapatma Tepkisi

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CHP'li Ağbaba, Taksim'deki kadına yönelik şiddet eylemi öncesi metro kapanmasına karşı çıktı.

25.11.2024 12:25
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(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Büçtçe Komisyonu'nda;   25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadın örgütlerinin İstanbul Taksim'de yapacağı eylem öncesinde İstanbul Valiliği'nin kararıyla metroların kapatılmasına tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmeleri, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığından başladı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu "Ulaştırmama Bakanı geldi, hoş geldiniz" diye karşıladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bakan Uraloğlu'na, "1996 yılında temeli atıldı, yüzde 22'si tamamandı. Hızlı tren Çorum'a ne zaman gelecek" diye sordu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadın örgütlerinin İstanbul Taksim'de yapacağı eylem öncesinde İstanbul Valiliği'nin kararıyla metroların kapatılmasına tepki gösterdi.

Veli Ağbaba\'dan İstanbul Metro Kapatma Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Veli Ağbaba'dan İstanbul Metro Kapatma Tepkisi - Son Dakika

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