Venedik'te Türk Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venedik'te Türk Lezzetleri Tanıtıldı

Venedik\'te Türk Lezzetleri Tanıtıldı
20.10.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nde Türk mutfağı, gastro-diplomasi ile sergilendi.

İtalya'nın Venedik kentinde 17-19 Ekim'de düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) aynı zamanda Türkiye'den ilgili kuruluşların desteğiyle Türk lezzetlerinin tanıtıldığı "gastro-diplomasi" atağına da sahne oldu.

Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi ve İtalya'dan Ca' Foscari Üniversitesi işbirliğiyle hafta sonu İtalyan üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan ve 16 ülkeden 200'ün üzerinde akademisyenin katıldığı OSARK'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki etkinliği bilimsel tartışmalarda ele alınırken, aynı zamanda Türkiye'nin tatları da görücüye çıktı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya şubesi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün yanı sıra Kurukahveci Mehmet Efendi, Cafer Erol, İkbal, Chaika ve Güllüoğlu gibi özel girişimlerin desteğiyle Türk kahvesinden çaya, çifte kavrulmuş lokumdan baklava ve akide şekerine, fıstık ve badem ezmesinden Mardin çöreğine kadar farklı lezzetler, özellikle kongrenin yabancı konuklarına tanıtıldı.

Konukların söz konusu ikramları çok beğendikleri ve yapılışlarına dair anlatımları da ilgiyle takip ettikleri gözlendi.

4. OSARK'ın Venedik'te düzenleyicileri arasında yer alan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Sultan Yüzüncüyıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "OSARK, düzenlendiği ilk yıldan bugüne, yalnızca nitelikli bilimsel araştırmaların bir araya geldiği, farklı bakışların konuştuğu, seçkin, takipçi sayısı oldukça fazla olan bir kongre olmanın ötesine geçerek, Türk mutfağını tanıtmak için önemli işlere imza atan bir platform oldu." dedi.

Yüzüncüyıl, OSARK'ın gittiği her yerde, bilim-diplomasisi faaliyetlerin yanı sıra Türk mutfağını anlatan, somut olmayan kültürel mirasa ilişkin Türkiye'nin geleneksel tatlarını görünür kılmaya çalışan bir platform olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda Türk misafirperverliğini de yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Yüzüncüyıl, "Bu sene İtalya'dayız. İtalya'da da odak noktamızı Türk Kahvesi olarak seçtik çünkü İtalya'ya bizden bir yüzyıl sonra kahve geliyor. 16 farklı ülkeden onlarca sayıda akademisyen ve öğrenciyle burada bir aradayız. Onlara Türk kahvesi ikram ediyoruz." diye konuştu.

Türk kahvesinin yanında şekerleme, lokum ve baklava ikram edip özelliklerini anlattıklarını belirten Yüzüncüyıl, şunları kaydetti:

"Sadece Türk kahvesi değil, Türk çayını da aynı zamanda görünür kılmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki mutfak yumuşak bir güç. Biz de ülkemizin, Türk mutfağını markalaştırmak için yaptığı çalışmalara katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bilim-diplomasi faaliyetlerinin yanı sıra güçlü bir gastro-diplomasi platformu OSARK. Bu yönünün de giderek daha da gelişeceğine inanıyorum."

"Kültürlerin buluşmasını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz"

Etkinliğe destek veren kuruluşlardan YEE'nin Roma'daki Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Beyza Uzun Kutlay da hem OSARK'ın Venedik'te yapılmasının hem de böyle bir etkinlikte Türk lezzetlerinin tanıtılmasının çok kıymetli ve önemli olduğunu belirterek, "Biz YEE olarak burada Türk kahvesi ikramına destek olmaya çalıştık. Tabii Türk kahvesinin yanı sıra burada diğer geleneksel tatlılar da var. Çay ikramı gibi, Mardin çöreği gibi çok kıymetli olan geleneksel bir tadı, aslında daha az bilinen bir tadı da burada görme fırsatı bulduğumuz için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bu, gastro-diplomasi için de çok önemli bir şey." diyen Kutlay, böyle önemli konuların konuşulduğu akademik bir kongrede aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel tatlarını sunmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

OSARK'a katılan yabancı konuklardan Victoria da gastro-diplomasi etkinliğini ve Türk lezzetlerini nasıl bulduğu sorusuna, "Çok iyi. Daha önce hiç tatmadığım, bilmediğim tatlar ve çok hoş. Kültürlerin buluşmasını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ve tabii kültür ve medeniyet buluşmasının her şeyi nasıl zenginleştirdiğini görebiliyorsunuz. Çok hoş bir etkinlikti." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Gastronomi, Diplomasi, Etkinlik, Osmanlı, Venedik, Kültür, Turizm, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik'te Türk Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: Venedik'te Türk Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.