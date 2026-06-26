Venezuela'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti

Venezuela\'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti
26.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'daki depremlerde iki Çin vatandaşı hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KARAKAS, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Karakas Büyükelçiliği, Venezuela'da meydana gelen depremlerde perşembe günü saat 16.00 itibarıyla iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini açıkladı.

Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen iki büyük deprem ağır can kayıplarına ve ciddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı
Maçın önüne geçen an Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
Son 32’ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı Son 32'ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı
Avrupa’da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye’ye geliyor Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:47
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
08:54
Montella’nın “Bin tane zafere bedel bir maç oldu“ sözlerine tepki yağıyor
Montella'nın "Bin tane zafere bedel bir maç oldu" sözlerine tepki yağıyor
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
07:02
ABD’yi son nefeste devirdik A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:43:13. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.