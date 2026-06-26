Venezuela\'da Deprem: İki Çinli Hayatını Kaybetti

KARAKAS, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Karakas Büyükelçiliği, Venezuela'da meydana gelen depremlerde perşembe günü saat 16.00 itibarıyla iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini açıkladı.

Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen iki büyük deprem ağır can kayıplarına ve ciddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.