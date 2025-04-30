Veteriner Doktora Şok Suçlama: 26 Köpek Öldürdü - Son Dakika
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Veteriner Doktora Şok Suçlama: 26 Köpek Öldürdü

Ankara'da bir doktorun, evcil hayvanları kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

30.04.2025 17:49
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ANKARA'da 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın (28) 12 yavru köpeği daha öldürdüğü iddia edildi. Duman'ın, sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Duman, köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan çıkarak gittiklerini iddia etti.

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde oturduğu eve götürdü. Sahiplendirdikleri köpeklerle ilgili bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman'a ulaşamayınca evine gitti. Duman'ın karşı çıkmasına rağmen eve giren ve köpekleri göremeyen hayvanseveler, köpekleri öldürüldüğü şüphesiyle şikayette bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı. Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi. Görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru bir köpeğin olduğu da görüldü. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı. Duman, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

12 YAVRU KÖPEK KAYIP

Muhammet Mustafa Duman'ın, ilan üzerine ulaşıp sahiplendiği 12 yavru köpeği daha aynı şekilde öldürdüğü iddia edildi. Duman'ın, şimdiye kadar sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, toplamda 26 köpeğin akıbetinin belli olmadığını söyleyerek, "Toplu bir şekilde hayvanları alıyor. Üstelik bu sadece son 1 ayda ulaştığımız bir sayı. Telefonunda başka görüntüler tespit edildi polis incelemesinde. Orada çok daha küçük yavru köpeklerin kanlar içinde yattığı ve ölü köpeklerle konuştuğuna dair görüntüler video kayıtlarından, telefondan anlaşıldı. Kamera kayıtlarından yine evden çöp poşetleriyle çıktığı anlar var. Bunlar çok yüksek ihtimalle hayvan cesetleri aslında. Fakat eve baktığınızda evde bir sürü çöp var. Yani çöplerini atmamışlar; ama sürekli bir çöp çıkışı gibi evden çıkışlar olduğunu görüyoruz. Görüntülerde yine hayvana dokunmaktan imtina ediyor. Bacaklarından, enselerinden tutuyor. Burada hayvana zarar verme kastıyla hareket ettiği çok açık" dedi.

'KÖPEKLER CAMDAN KAÇARAK GİTMİŞ'

Öte yandan tutuklanan Duman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Duman, nisan ayı başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirterek, "İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte evimde olduğum sırada sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım" dedi.

'DUVARDAKİ KIRMIZI LEKELER BOYADIR'

Duman, 5 köpeğin kaçmasına müteakip 26 Nisan'da yine internetten ilan veren bir kişiyle irtibata geçip, 3 adet yavru köpek sahiplendiğini söyleyerek, "Köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia etmiş ise de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Yine görüntü inceleme tutanağında yer alan duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmiş ise de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır. Bahsi geçen sahiplendiğim son 3 adet yavru köpek de 27 Nisan Pazar günü duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından, havalandırmak için açtığım boşluktan kaçıp gitmişler. Aynı şekilde onlara da etrafa bakındım fakat köpekleri yahut ölülerini göremedim. Köpeklerin kaçtığı mutfağın balkon camı kameranın kör noktasında kalmaktadır. Görüntülerde bu yüzden köpeklerin ikametgahımdan ayrıldığı tespit edilememiştir" dedi

Duman, evine girmeye çalışan hayvanseverlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Mustafa Duman, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Doktora Şok Suçlama: 26 Köpek Öldürdü - Son Dakika

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