Vitebsk'te 34. Slav Pazarı Festivali Başladı - Son Dakika
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Vitebsk'te 34. Slav Pazarı Festivali Başladı

Vitebsk\'te 34. Slav Pazarı Festivali Başladı
11.07.2025 02:31
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Belarus'ta başlayan festivalde, 44 ülkeden katılımcılar yer alıyor ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Belarus, Ukrayna ve Rus kültürlerinin bir arada sergilendiği 34. Uluslararası Vitebsk Slav Pazarı Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılış galası Belarus'un Vitebsk şehrindeki Yazlık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko festivalin açılışını yaparken, Türkiye dahil 44 farklı ülkeden katılımcı programda yer aldı. Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık da festivale katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise programın açılışına mesaj gönderdi.

Lukaşenko, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde dostluk ve saygı atmosferinin hüküm sürdüğünü belirterek, "Bu tüm politikamızın özüdür. Slav Pazarı'nın siyasetin dışında olduğunu söylüyorlar. Hayır, bu en önemli siyasettir. Bunlar, sadece Slav halklarının değil diğer halkların da devlet başkanları olarak uygulayacağımız siyasetin kaynağıdır. Her şey burada başlıyor. Bu büyük bir siyaset. Yabancı düşmanlığı olmadan, önyargısız, dürüst ve açık bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından programda Belarus, Rusya ve Ukrayna kültürlerini temsil eden halk dansları performansları sergilendi. Farklı ülkelerden gelen sanatçıların verdiği konserin yanı sıra uluslararası çocuk müzik yarışmasının da sonucu açıklandı. Lukaşenko, yarışmayı kazanan Amaliya Suhan'a ödülünü verdi.

14 Temmuz'a kadar devam edecek festival boyunca şehirde sinema, tiyatro ve kukla gösterileri, fotoğraf ve resim sergileri, konserler, dans performansları sergilenecek, farklı kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Slav Pazarı Festivali ilk olarak 1992'de Belarus'un Vitebsk şehrinde düzenlenmeye başladı. İlk festivalde, Belarus, Rusya ve Ukrayna olmak üzere üç Slav ülkesi vardı. Vitebsk sakinlerini ve şehrin misafirlerini Slav halklarının şarkıları ve sanatıyla tanıştırmak amacıyla başlayan festivalin ikincisinde ise katılımcıların coğrafyası genişledi. Ertesi yıl festivalin bayrak direğinde ilk kez Türkiye, Slovakya, Kırgızistan, Litvanya, Bulgaristan ve Yugoslavya bayrakları yer aldı.

Dünyanın pek çok ülkesinden kişilerin katıldığı festival 1995 yılından bu yana Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun himayesinde düzenli olarak her yıl yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vitebsk'te 34. Slav Pazarı Festivali Başladı - Son Dakika

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