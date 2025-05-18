Volkan Konak'ın Ölümsüz Eserleri, Ortahisar Boztepe'de Seslendirildi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin Volkan Konak Gençlik Konseri, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda yapıldı. Konsere katılan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Konak'ın Boztepe'ye bir heykelini yapacaklarını ve adına düzenlenen konseri geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Ortahisar Boztepe'de yüzlerce Volkan Konak hayranının katıldığı konserde usta sanatçının ölümsüz eserleri seslendirildi. Konser alanında Volkan Konak'ın sahne fotoğraflarından oluşan bir resim sergisi de düzenlendi.

Konsere Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, sanatçı Volkan Konak'ın ağabeyi Lokman Konak ve aile üyeleri, birim müdürleri ve sanatçının yüzlerce hayranı katıldı.

Konserde Cemile İrem Aydın 'Ayletme Beni', Zühal Dülger 'Hastane Önünde', Özlem Göktopal 'Yarim Yarim', Esra Can 'Ömer Maçka'ya', 'Dido', Aleyna Çolak 'Mimoza Çiçeğim', 'Nefesin Nefesime' ve 'Cerrahpaşa', Duygu Şahin Dilber 'Aynalar' ve 'Mağusa Limanı', İlkay Yavuz 'Ben Denizde Bir Gemi', 'Ağla Beni' ve 'Ömrüm', Kağan Yılmaz ise 'Göklerde Kartal Gibiyim', 'Yaylada Kuzular' ve 'Aleni Aleni' isimli türküleri seslendirdi.

Sanatçının ağabeyi Lokman Konak, "Bu mutlu günü burada yaşattığı için kardeşlerim adına Sayın Başkanım Ahmet Kaya'ya gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca türküleri seslendiren solistlere ve saz heyetine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaya, konserin ardından davetlilere seslenerek, şunları söyledi:

"Boztepe Volkan Konak Seyir Terası'mızdan yükselen müzik tınıları, inanıyorum ki Volkan'ımızla buluştu, o bizi duydu. İnanın, dinlerken zaman zaman kendimi tutamadım. Burayı aydınlatan o güzel sesleriyle Trabzon'un yetiştirdiği sanatçı kardeşlerime, orkestranın değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bizleri ihya ettiniz, inanılmaz bir gün yaşattınız. Sizleri Volkan Konak Seyir Terası'mızda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Bugün aramızda Volkan'ımızın değerli ailesi, Lokman ağabey, Nuran ve Saadet abla ve ailenin diğer fertleri var. Onlarla birlikte burada Volkan Konak'ımızın adını yaşatmaya ve ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlamaya yönelik yaptığımız bu konsere katılarak bizlere onur verdiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum."

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret ettiğini anlatan Başkan Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Sizlere Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık Başkanımın selamlarını getirdim"

"Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık Başkanlarımın sizlere çok selamlarını getirdim. Dün onlarla konuşurken Volkan'ımızı orada da andık. İkisi de inanılmaz bir sevgiyle, saygıyla andılar ve 'Bu hücreden çıktığımız da ilk gideceğimiz yer, onun mezarı olacak' dediler. Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde Silivri zindanında iki yiğidimiz, iki aslanımız esir tutuluyor. Tabii diğer arkadaşlarımız da var ama ikisi Trabzon'umuzun yetiştirdiği birbirinden değerli insanlar… Yüreğimiz, aklımız onlarla. İnanın ziyarete giderken çok duyguluydum, çok üzgündüm ama içeride gerek Murat Çalık Başkanı'mla gerek Ekrem İmamoğlu Başkanı'mla konuştuktan sonra inanın yüreğim ferahladı, içeriden gülerek ayrıldım. Çünkü o kadar güzel şeyler söylediler ki… Dimdik ayaktalar, bunu bilin, o iki güzel yürekli insanımız, dimdik ayakta. Ekrem Başkan'ım bana net olarak şunu söyledi: 'Kardeşim bütün Trabzonlu hemşehrilerime selamlarımı söyle. Onların başını öne eğecek hiçbir eksiğimiz, hiçbir kusurumuz yok. Allah'a şükür alnımız ak, başımız dik. Bir iftiraya maruz kaldık ama bunu da aşacağız.' Her şey çok güzel olacak, bunu hep birlikte başaracağız."

Volkan Konak Gençlik Konseri'ni geleneksel hale getireceklerini ve Boztepe'den bütün dünyaya Volkan Konak'ın türküleriyle sesleneceklerini dile getiren Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Kollarını açarak Trabzon'a baktığı o fotoğrafını burada canlandırıp bir heykelini buraya hep birlikte yapacağız"

"Kıymetli Volkan Konak dostları… Volkan Konak türkülerini, o birbirinden güzel sözleri dinledik. Gerçekten insanın yüreğine, ciğerine işleyen güzel türküler… İnanılmaz bir iz bıraktı geride, dünya durdukça, insanlık var oldukça ne Volkan Konak ne de onun türküleri asla unutulmayacak. O, yüreğimizde, Trabzon'umuzda, Boztepe'mizde hep yaşayacak. O dağların, yükseklerin insanıydı, göklerde kartal gibiydi. Arkadaşlarla, 'Volkan'ımızın ismini nereye verelim' diye konuşurken birbirinden değerli fikirler ortaya çıktı, sonunda 'Boztepe'mize Volkan'ımızın ismi çok yakışır' görüşü ortaya çıkınca, biz de, 'Çok güzel olur' dedik. Onun bir programında söylediği 'Boztepe'ye çıkacaksın, oradan bakacaksın Trabzon'a' diye bir sözü var. Şöyle kollarını açarak Trabzon'a baktığı o fotoğrafını burada canlandırıp bir heykelini buraya hep birlikte yapacağız. ve bu terasımızda Volkan'ımızın birbirinden güzel türkü sözlerini, resimlerini sergileyeceğiz. ve bu akşam burada yaptığımız bu etkinliği de geleneksel hale getireceğiz. Burada Volkan'ımızı hep birlikte anacağız. Bütün dünyaya onun o güzel yüreğiyle, türküleriyle sesleneceğiz."

Volkan Konak için Boztepe Seyir Terası'nda bir ziyaretçi defterini hazırladıklarını da paylaşan Başkan Kaya, Volkan Konak için yazdığı şu satırları aktardı:

"Kuzeyin oğlu, türkülerin şairi sevgili Volkan… Aramızdan zamansız ayrılışının tarifsiz acısı yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Karadeniz'imizin, Trabzon'umuzun yiğit evladı, merhametin ve cesaretin yürekli ozanı… Seni anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ülkeni, milletini ve memleketini çok sevdin. Sanatınla, tertemiz yüreğinden gelen güzel sesinle, cesaretinle, mücadelenle, devrimci duruşunla, halkımızın sesi, nefesi oldun. Herkes tanıktır ki hiçbir korku seni korkutamadı. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı hiçbir zaman sessiz kalmadın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Cumhuriyet değerlerimizden asla taviz vermedin. Bu kirli düzene boyun eğmedin, Maçka Deresi gibi hep tertemiz aktın. Seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. İçimizi titreten şarkılarınla, türkülerinle, gür sesinle haykırdığın değerlerinle, o çok sevdiğin ve seni çok seven halkının kalbinde hep yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun can dostum."

Kaya konuşmasının sonunda Volkan Konak'ın ağabeyi Lokman Konak'a gümüş fincan takımı hediye etti. Konserde usta sanatçının şarkılarını seslendiren solistlere ve orkestraya da plaket verdi.

Konserin ardından vatandaşlar, Volkan Konak Anı Defteri'ne, usta sanatçıyla ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan yazılar yazdı.