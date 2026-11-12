Wang Huning, Küba Dışişleri Bakanı\'na yaptırım ve ablukaya karşı desteğini yineledi

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Küba ile uzun soluklu dostluk politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, yaptırımlar, abluka ve dış müdahaleye karşı haklı mücadelesinde Küba'yı kararlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi. Wang, Küba Komünist Partisi'nin, sosyalizmin inşası yolunda Küba halkının yeni başarılara ulaşmasına öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.

Wang, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde iki parti ve iki ülke ilişkilerinin yeni zirvelere ulaşarak yeni bir görünüm kazandığını ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Küba topluluğunun inşasında da istikrarlı ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Küba Komünist Partisi'nin ve Küba Hükümeti'nin özel temsilcisi olan Rodriguez ise diplomatik gündemlerinde Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Küba'nın son derece karmaşık bir durumla ve dış kaynaklı tek taraflı baskıcı önlemlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Rodriguez, bu süreçte verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını kaydetti.

İki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın, ikili ilişkilerin ilerletilmesi açısından hayati bir rehber niteliği taşıdığını belirten Rodriguez, ortak geleceğe sahip bir Küba-Çin topluluğunu birlikte inşa etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.