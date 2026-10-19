Kremlin, Putin-Trump-Şi üçlü zirvesi için temasların sürdüğünü doğruladı - Son Dakika
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Kremlin, Putin-Trump-Şi üçlü zirvesi için temasların sürdüğünü doğruladı

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Kremlin, Putin-Trump-Şi üçlü zirvesi için temasların sürdüğünü doğruladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ABD ve Çin liderleriyle Çin'de üçlü bir toplantı önerdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov temasların devam ettiğini, ancak henüz net bir durum olmadığını söyledi. Moskova'nın toplantıyı 18-19 Kasım'daki APEC Zirvesi'nde yapmayı önerdiği, ABD'li bir yetkilinin ise Trump'ın öneriyi henüz onaylamadığını belirttiği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'de bir araya gelmeyi önerdiği ileri sürüldü.

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Putin'in, Trump ve Şi ile Ukrayna meselesine ilişkin üçlü görüşme yapmayı önerdiği iddiasına yer verildi.

Haberde, Putin'in Trump ile 9 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdiği öne sürüldü.

KREMLİN DOĞRULADI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da WSJ'ye yaptığı açıklamada, olası bir toplantıya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü doğrularken henüz net bir durum olmadığını kaydetti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere göre Kremlin, görüşmenin 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesini önerdi.

TRUMP HENÜZ ONAY VERMEDİ

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın zirveye henüz onay vermediğini ancak savaşı sona erdirme yönündeki vaadi düşünüldüğünde bu fikre açık olabileceğini söyledi.

Başka kaynaklar da Rus yetkililerin öneriyi diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin'e ilettiğini, Çin tarafının da Trump'ın bunu kabul etmesi halinde toplantıya itiraz etmeyeceğinin sinyalini verdiğini söyledi.

Haberde, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin ise yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.

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Kaynak: AA
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