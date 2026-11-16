Çin, ABD ve Rusya liderlerini Shenzhen\'de buluşturacak: Üçlü zirve 19 Kasım\'da

Çin, ABD ve Rusya liderlerini Shenzhen'de buluşturacak: Üçlü zirve 19 Kasım'daGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pekin yönetimi, Çin-Rusya-ABD zirvesinin tarihini ve yerini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günkü açıklamasına göre Çin lideri Xi Jinping, 19 Kasım'da Shenzhen kentinde Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin-Rusya-ABD zirvesi düzenleyecek.
ZİRVE 19 KASIM'DA SHENZHEN'DE
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, zirve 19 Kasım tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Xinhua
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