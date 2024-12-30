CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler - Son Dakika
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CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Asgari ücret büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama ondan daha büyük bir hayal kırıklığı önümüzdeki hafta açıklanacak olan emekli aylık artışları ve memur maaşlarında yapılacak değişikliktir. Asgari ücretin de çok altında bir artışla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz" dedi.

30.12.2024 15:23
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karatepe, "Asgari ücret büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama ondan daha büyük bir hayal kırıklığı önümüzdeki hafta açıklanacak olan emekli aylık artışları ve memur maaşlarında yapılacak değişikliktir. Asgari ücretin de çok altında bir artışla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz" dedi.

İşte Karatepe'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Maalesef yoksulluk kavramı ülkemizde o kadar kullanılır oldu ki bugün ücretsiz karşılaştırmalar yaparken bile açlık, yoksulluk gibi kavramları dilimize dahil etmek durumunda kaldık. Açlığa referans yapmadan ücret artışlarının seviyesini tartışamaz hale geldik. Geçen hafta asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de maalesef bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Çalışanların beklentilerinin oldukça altında kalan enflasyonun bile çok çok altında kalan asgari ücret artışını karşılaştırırken bunun 2025 yılının hangi ayında açlık sınırının altına düşeceğini maalesef biz iktisatçılar da toplantılarda, televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde tartışır hale geldik. 22 yılın sonuna geldiğimiz yer varlık, refah, zenginlik gibi kavramlar değil, açlığın referans olarak alındığı ve bütün ücretlerin buna bakarak karşılaştırıldığı bir yer olmuştur maalesef. Biz buna layık değiliz. Bizim hak ettiğimiz şey zenginlik içerisinde, refah içerisinde yaşayan bir toplum. Açlık sınırının üzerine çıkmak bile yeterli değil. Yoksulluk sınırını neden referans olarak almadığımızı açık bir biçimde bugün sizinle paylaşmak isterim. Ülkede yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında bir gelire sahip olduğunu maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak isterim. Asgari ücret büyük bir hayal kırıklığı yarattı ama ondan daha büyük bir hayal kırıklığı önümüzdeki hafta açıklanacak olan emekli aylık artışları ve memur maaşlarında yapılacak değişikliktir. Asgari ücretin de çok altında bir artışla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz.

"ENFLASYON MUHTEMELEN YÜZDE 46 SEVİYESİNDE OLACAK"

Cuma günü 3 Ocak tarihinde 2024 yılı sonu enflasyon gereği açıklanacak. Bu verinin muhtemelen yüzde 46 seviyesinde olacağını biliyoruz. Yani 2024 yılı tamamlandığında enflasyonun resmi verilere göre yüzde 46 seviyesinde olacağını TÜİK cuma günü saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyonun resmi olarak da yüzde 46 olarak gerçekleştiği bir dönemde, ücretlerin yüzde 30 seviyesinde arttırılmış olmasına rağmen hala 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz' ifadesini kullanabilmek ancak ve ancak vatandaşın aklıyla alay edenlerin yapabileceği bir şey. Yoksulluğun derinleştiği, açlığın referans olarak kullanıldığı bu ülkede maalesef orta sınıf kalmamıştır.

Bu duruma gelmemizin tek sebebi iktidarın uyguladığı ekonomik programdır. Vatandaşı o kadar derin bir yoksulluğa sürükledi ki uygulanan programlar, çalıştığıyla ihtiyacını karşılayamayan, borçlanarak derin bir borç batağına sürüklenen vatandaşlarımız kısa yoldan hızlıca nerelere para kazanıp ihtiyaçlarını karşılayabilirim çabası içerisinde bir taraftan şans oyunları bir taraftan yasal ya da yasa dışı bahis siteleri diğer taraftan kripto paralar gibi oynaklığı çok yüksek olan yerlerde şanslarını denemeye, eğer denk getirebilirlerse bir miktar para kazanma çabasına girmiştir.

"TÜRKİYE'DE UYGULANAN EKONOMİ..."

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikası bir iktisatçı tarafından kurgulanmış değil, bir fon yöneticisi zihniyetiyle hayata geçirilmiş bir politikadır. Çünkü temel kurgunun sürekli olarak yurt dışından fon girişi üzerine kurgulandığını biliyoruz. Ama biz bunu değiştireceğiz. Mevcut iktidarın bunu değiştirme şansı yok. Çünkü mevcut iktidar göreve geldiği tarihteki şikayet ettiği göstergeleri bile değiştirememiştir. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda aynen şunu söylüyor: 'Göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi' diyerek bundan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bu yüksek faiz oranından şikayet ediyor. Göreve geldikleri tarihte faiz oranı yüzde 47'ydi Şu an içinde bulunduğumuz günde politika faiz oranının ne kadar olduğunu hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekti. Çok ağır ekonomik koşullarla karşı karşıyayız. Fakat karamsar olmaya da gerek yok. Bu ekonomik koşulların değişeceğine biz CHP olarak samimi olarak inanıyoruz. Bunları düzeltmek için, toplumu refaha, zenginliğe taşımak için siyaset yapıyoruz. Bunun nasıl olacağı da gayet net bir biçimde belli. Bir seçim olacak, o seçimin ardından CHP ve onun yetkin kadroları göreve gelecek ve içinde bulunduğumuz bu sorunları hızlı bir biçimde çözecektir.

"ORTA SINIFI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Bu düzen değişmeli ve biz bu düzeni değiştirmeye hazırız ve bunu değiştireceğiz. Bunu yaparken çok üreteceğiz, bol üreteceğiz, ürettiğimizi hakça paylaşacağız. Bunun yapılması oldukça kolay. Türkiye'nin bel kemiği olan orta sınıfı yeniden inşa edeceğiz. Bugün sadece sınırlı sayıda zengin kesim ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bu durumun sürdürülemez olduğunu biliyoruz. Orta sınıfı yeniden inşa edeceğiz. Asgari ücretlilerin toplam çalışanlar içerisindeki oranını hızla düşüreceğiz. Bugün yüzde 50 seviyesinde olan oranın zaman içerisinde OECD ortalamasına çekilmesini ve Avrupa Birliği'ne yakınsamasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın üzerindeki vergi yüklerini hızla azaltacağız. Sadece tarımsal destek sağlamakla kalmayacağız, çok kapsamlı tarım politikasıyla Türkiye'nin ucuz, erişilebilir maliyetle gıdaya erişmesine imkan vereceğiz. Bir taraftan vatandaşlarımız uygun maliyetli gıdaya erişirken diğer taraftan çiftçilerimiz ürettikleri üründen, döktükleri alın terinden para kazanabilecek hale gelecek.

Bugün Türkiye'nin döviz ihtiyacının temel kaynağı, üretimimizin dışa bağımlı hale gelmiş olması. Üretimimizin dışa bağımlı hale gelmiş olması 22 yıllık iktidarın uyguladığı politikaların bir sonucudur maalesef. Bugün ithalatımızın yaklaşık yüzde 75'i üretimde kullanılan girdi, aramal, hammadde gibi şeylerden oluşmaktadır.

"BİR AN ÖNCE SEÇİM, HEMEN SEÇİM"

CHP Ekonomi Takımı olarak yurdu dolaşıyoruz. 13 ile ziyarette bulunduk, yıl başından sonra ziyaretlerimiz devam edecek. Her bölgeye gittik, Güneydoğuya, Trakya'ya, Batı Karadeniz'e, Akdeniz'e gittik. Adım atmadığımız yer kalmadı. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz ortak bir şey var. Bütün vatandaşlarımız, sanayicimiz, iş insanımız, emekçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız yani ekonominin çarklarında yer alan herkes mevcut ekonomik koşullardan yüksek sesle şikayetçi olduğunu ifade ediyor ve bunun değişmesi için bir an önce seçim sandığının vatandaşın önüne konulmasını talep ediyor. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın bizim aracılığımızla ilettiği bu mesajı ben buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İçinde bulunduğunuz düzeni değiştirmek için bir an önce seçim, hemen seçim."

CHP\'li Karatepe\'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zerrin Karakütük:
    belediyelerde gördük performansınızı Lider olunmaz doğulur chp yi yönetemeyenler Devleti nasıl yönetecek pandemi deprem ve küresel ekonomik krizin etkilerinden kurtulacağız sizin yapacağınız ortada resepsiyon eğlence koktey birde dinle uğraşırsınız bir genel başkan belediyelere direktif verip nizam içinde tutamıyorsa devlet uslubundan bi haber konuşanları ikaz edemiyorsa bu ülkenin en büyük tehlikesi Liyakatsız kişiler tarafından yönetilmesidir ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyordunuz şimdi suriyede farklı etkin terör gurupları ile komşu olacaktık sayenizde 164 134 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Hastamısın sen? Siz gelince ingiltere'deki tefecilerden 400 milyar borç alır bol keseden dağıtırsınız. Bekara karı boşanmak kolay. 102 104 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Biliyoruz farkındayız aptal degiliz.bizde secim bekliyoruz.orta gelirliyle alt gelirli icin birseyler yapmak isteyenleri bizde istiyoruz. 89 14 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Gerçeklerden bahsetmiş Ne bekliyordunuz 79 15 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Her gün millet sokaga inip erken secim talep etmeli 49 26 Yanıtla
    Noci Kono:
    başka emrin varmı 0 0
  • Mustafa null:
    Neden peki CHP ye oy verelim. Bir proje sunsunlar, şunu şöyle yapalım desinler de bilelim.Kimse kusura bakmasın iktidar öncesi yılları da gördük. CHP ve Diğer muhalefete oy veren arkadaşlar hersey çok güzel olacak.. 11 62 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Zerrin karakütük.. Belli ki sırtınızı saraya dayamışsınız dini siyasete her fırsatta alet eden kim kimler bunu herkes çok iyi biliyor. Yatıp kalkıp beceriksizliğinizin faturasını muhalefete kesmekten vazgeçin bu ülkeyi 22 yıldır muhalefet yönetmiyor milletin anasını ağlattınız defolun gidin cehennemin dibine kadar yolunuz var. 52 6 Yanıtla
    Suat genç:
    Canan Kaftancıoğlu ateisttir o bile seçimde türbeye gittiyse ve o bile ramazan'da oruç açıp dua etti numarası yaptıysa sence kim alet ediyor? 0 0
  • kenan özkaya:
    Siz ve diğer tüm partiler hepiniz aynısınız enflasyonu düşürmek için alım gücünü artırmak için neymiş seçim lazımmış yahu niye ABO' dan Emekli maaşı Aylık Bağlama Oranından söz etmiyorsunuz. Tek derdiniz başa gelip birazda biz yiyelim. Ey! CHP diyebiliyor musunuz, Milletimiz açken biz tok olmamalıyız Vekil maaşlarını iki Asgari ücret düzeyinde yapalım diyebilir misiniz.Zamanın da Sn. Erdoğan'dan kirayı kim ödeyecek faturaları kim ödeyecek derdi ama şimdi saraylar yaşıyor. 29 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler - Son Dakika
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