Yalova'da 17 Ağustos Depremi Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Yalova'da 17 Ağustos Depremi Anma Töreni Düzenlendi

Yalova\'da 17 Ağustos Depremi Anma Töreni Düzenlendi

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programda dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

16.08.2024 14:05
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YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programda dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı. Yazılı açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "17 Ağustos gecesi, sadece bir doğal afetin değil, aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhunun ve birlikteliğinin de sembolü olmuştur" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümünde, Yalova'da hayatını kaybeden vatandaşlar için Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Binici ile vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda hayatını kaybedenler için dualar okunup, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Depremin yıl dönümüyle ilgili yazılı açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "17 Ağustos 1999'da yüreğimizi yakan Marmara Depremi, hepimizin hafızalarında derin izler bıraktı. 7.4 büyüklüğündeki bu şiddetli depremde, ilimizde 2 bin 504 canımızı kaybetmiş, 4 bin 472 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu büyük felaket, binaların değil, depreme dayanıklı olmayan yapı stokunun ve yanlış zemin tercihlerinin ne denli yıkıcı sonuçlar doğurduğunu acı bir şekilde gözler önüne sermiş, kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu hepimize göstermiştir. 17 Ağustos gecesi, sadece bir doğal afetin değil aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhunun ve birlikteliğinin de sembolü olmuştur. Depremin hemen ardından, yaralarımızı sarmak için el ele verdik" dedi.

'BİRLİK VE BERABERLİK GÜCÜYLE HIZLA TOPARLANIP, YARALARIMIZI SARDIK'

Marmara Depremi sonrası, birlik ve beraberliğin gücüyle hızla toparlanıp yaraların sarıldığını ifade eden Vali Kaya, "Dayanışma ve yardımlaşma şüphesiz Milletimizin en güçlü yönlerinden. Bu birlik ve beraberliğin gücüyle hızla toparlandık, yaralarımızı sardık. Ancak, yaşadığımız bu acı deneyimden muhakkak ki dersler çıkardık ve gelecekte olası afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için afet öncesi önleyici tedbirlere ağırlık verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla deprem riskini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Afet Bilinçlendirme Programları ile vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendiriyor, yapı denetimlerini sıkılaştırılarak kentsel dönüşüm projelerini hızlandırıyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesinde jeolojik etütler ve risk analizleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 17 Ağustos Depremi Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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