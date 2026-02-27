İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

Haberin Videosunu İzleyin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
27.02.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Haber Videosu

Yalova'da Muhammet Baca ile kucağındaki 14 aylık İkra bebeğin darbedildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu Şener Ergin hakkında "Kasten yaralama" suçundan 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin Baca'ya vurduğu çocuk skuter'ı ise silah olarak sayıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca (34) evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine "Ne bakıyorsun lan" dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı.

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

SKUTER SİLAH SAYILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanırken, iddianame de hazırlandı. Tutuklu Şener Ergin'in, apartman girişinde bulunan çocuk skuter'ı alıp, koşarak geldiği ve Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Çözümlemesi yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin tutanaklarının da yer aldığı iddianamede; Şener Ergin'in bahçe kapı girişinde havada bir nesne savurduğu, 2 kez 'çat' diye yüksek ses duyulduğu belirtildi. Olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğü, şüphelinin bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulanırken; çocuk skuter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle 'silah' sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi iddianamede yer aldı.

SAVCI, BABA İLE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddianamede, tutuklu Şener Ergin'in Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkumiyet halinde tutuklu Ergin hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

BABANIN BURNUNDA KIRIK, İKRA BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Öte yandan adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; baba Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.

BABANIN KIZINI EVE BIRAKTIĞI AN KAMERADA

Olay günü baba Muhammet Baca'nın kızı İkra Medine Baca'yı kucağındayken eve bıraktığı ana ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; Muhammet Baca'nın kucağında bulunan kızı ile binaya girdiği ve evin kapısından annesine bıraktığı anlar yer aldı.

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güvenlik, Gündem, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Hic zannedmiyorum ceza alacaklarini.Adalet ve Kanun diye bir sey olmadigi icin 33 12 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    Kayseri den bu taraf batıya vize çıkaracaksın.. 18 8 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    On numara fikir, çok doğru bir analiz, aynen katılıyorum. Mutlaka uygulanmalı bu vize olayı. 8 3
    FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    Murat nasılsın oğlum ben senin baban annene selam söyle 0 0
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    eee şimdi hesap vakti 7 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Reis halediverir kaya takmayin 5 0 Yanıtla
  • Sebahattin Yildiz Sebahattin Yildiz:
    Allah şifa versin tatlım şimdi ne korkmuştu o küçük yüreği. Adalet tecelli edecektir 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hobi olarak başladılar, 4 koyup 6 yılda 600 aldılar Hobi olarak başladılar, 4 koyup 6 yılda 600 aldılar
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı
“40 yıldır vatansız yaşıyorlar“ haberlerine yalanlama geldi "40 yıldır vatansız yaşıyorlar" haberlerine yalanlama geldi
Mucizenin ta kendisi 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

17:05
“Futbolda bahis“ soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:34:54. #7.13#
SON DAKİKA: İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.