Yalova'da Büyük Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Yalova'da Büyük Deprem Tatbikatı Yapıldı

Yalova'da TAMP kapsamında düzenlenen tatbikatta 7.2 büyüklüğünde deprem simüle edildi.

05.01.2025 15:16
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da düzenlenen büyük ölçekli bir deprem tatbikatı, Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'den ekiplerin katılımıyla başladı.

Yalova Valiliği ile AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatın senaryosuna göre, Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik illerinde büyük yıkıma neden oldu.

Toplam 7 bin 382 kişinin hayatını kaybettiği sarsıntı senaryosunda Yalova'daki yıkılan binaların enkazı altında kalan insanların kurtarılması için ekipler koordinasyon merkezi tarafından enkazlara yönlendirildi. Tatbikat için yıkımı yapılan Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü eski binalarına sevk edilen 350'si arama kurtarma olmak üzere 726 personel, 102 kişinin bulunduğu binalarda çalışma gerçekleştirdi.

Tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmasında senaryo gereği 12 kişinin cansız bedenini enkazlardan çıkaran ekipler, 90 yaralıya ulaşarak UMKE ekiplerine teslim etti.

Tatbikatı izleyen ve ekiplerden bilgi alan Yalova Valisi Hülya Kaya, gazetecilere, tatbikatla amaçlarının Yalova'da olası bir depremde alınabilecek aksiyonları yerinde uygulamak olduğunu söyledi.

Yalova ve çevre illerin olası depremlerde yapılabileceklerini hatırlatmayı da istediklerini aktaran Vali Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yapacağımız tatbikatlarla birlikte aslında risk azaltmaya dair vatandaşımızın alacağı önlemler var. Onlarla ilgili de aslında buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Tatbikatlarımız ne kadar başarılı olursa olsun şunu biliyoruz ki eğer riskimizi azaltmazsak çok sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla daha deprem gelmeden kentsel dönüşümle binalarımızı yenilemeyle ilgili adımları atmalıyız. Mevcut bir depremde çevremizdeki illerin de hasar gördüğü bir durumda Yalova'nın ne kadar zor bir durumda kalacağını 1999'da çok iyi müşahede etmiş bulunduk zaten. Bundan sonraki süreçte de biz AFAD olarak ekiplerimizle birlikte sık sık bu tatbikatları yapacağız ve özellikle depreme hazırlıkla, risk azaltmayla ilgili uyarılarımızı yenileceğiz."

Özel sektörü teşvik etmek amacıyla riskli çıkan valilik ve emniyet binalarını yıktıklarını hatırlatan Kaya, ayrıca ildeki 250 kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların da performanslarını yeniden gözden geçirip güçlendirme çalışmasına başladıklarına vurgu yaptı.

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ise Marmara Bölgesi'nin daha önce de birçok büyük depremi yaşadığı gibi benzerlerini de yaşama ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Yapılan tatbikatla müdahale kapasitesini yükseltmek durumunda olduklarını aktaran Yılmaz, "Hem de risk azaltma faaliyetleri ile yaşayabileceğimiz can ve mal kayıplarını azaltmak için çalışmak zorundayız. Bu tür tatbikatlar bizim hazırlık kapasitemizi afet anında etkin ve hızlı müdahale kapasitemizi arttıran çalışmalar. Kurumların böyle durumlarda hızlı refleks gösterme kabiliyetlerini arttırıyor. Böyle çalışmaların devamlılığını arzu ediyoruz. Geliştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz arama kurtarma ekiplerimizle sürekli müdahale kapasitemizi arttırıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaya ve beraberindeki protokol, AFAD tarafından deprem koordinasyon merkezi olarak kurulan tır ve müdahale alanlarında yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, ayrıca gece 23.00'e kadar sürecek deprem tatbikatının bulunduğu alanda kurulan çadırları gezerek kurumların personeline katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Büyük Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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