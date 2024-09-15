Yalova'da Kano Faciası: 22. Gün - Son Dakika
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Yalova'da Kano Faciası: 22. Gün

Yalova\'da Kano Faciası: 22. Gün

Hüseyin Piner'in cansız bedeni bulundu, Yücel C. için arama 22 gündür sürüyor.

15.09.2024 22:30
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YALOVA'nın Armutlu ilçesinde denize açıldıkları kanoyla kaybolan Hüseyin Piner'in (32) cansız bedenine 4'üncü günde ulaşılırken, yanında bulunan Yücel C. (28) için arama kurtarma çalışmaları 22 gündür sürdürülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 10 farklı bot 2 dalgıç timinin yanı sıra toplamda 60 personel ile denizden yapılan çalışmalara 1 helikopter ve 1 uçak da hava desteği sağlıyor.

Tersanede çalışan 4 arkadaş, 25 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin Piner, kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel C. ile Hüseyin Piner, bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin Piner'i arama çalışmalarına başladı.

Çalışmaların 4'üncü günüde iş arkadaşı Yücel C. ile birlikte kanoyla denize açılan, ardından kaybolan Hüseyin Piner'in Eşkel Sahili kayalıklarında cansız bedeni bulundu.

'ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI 22 GÜNDÜR SÜRÜYOR'

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yücel C. için Yalova AFAD ekiplerinden 8 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya AFAD ekiplerinden 5 personel, 1 araç, 1 bot, Ankara JAK ekiplerinden 10 personel, 3 araç, 2 bot, 1 yandan taramalı sonar sistemler (YTS), 1 uzaktan kontrollü su altı aracı (ROV), Manisa Jandarma Asayiş Bot ekiplerinden 4 personel, 1 araç, 1 bot, UMKE Yalova ekiplerinden 3 personel, 1 araç, Yalova Deniz Polisi ekiplerinden 2 personel, 1 araç, 1 tekne olmak üzere Yalova'da toplam 35 personel 10 araç 6 bot 2 tekne 1 YTS 1 ROV, Bursa Mudanya kıyılarında ise 25 personel 2 araç 4 bot ve 3 drone olmak üzere toplamda 60 personel, 12 araç, 10 bot, 2 tekne, 1 YTS 1 ROV 3 drone ile çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 10 farklı bot 2 dalgıç timi YTS ile birlikte 1 helikopter ve 1 uçak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmaların 22'nci gününde ise Yücel C.'ya ait bir iz bulunamadı." Denizdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Kano Faciası: 22. Gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Kano Faciası: 22. Gün - Son Dakika
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