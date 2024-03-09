Yalova\'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor

Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşasına başlanan Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin aynı anda 6 tatbikatın yapılabileceği bir merkez olarak ülke genelinden ekiplerin hizmetine sunulacak.
Marmara Depremi'nin en çok etkilediği illerden Yalova'da arama kurtarma çalışmaları konusunda oluşan farkındalık, örnek proje olarak gösterilen eğitim alanıyla farklı bir boyuta taşınacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yalova Valiliği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle yerleşkede ilk etap inşaatı süren eğitim alanında, deprem öncelikli olmak üzere, su altı kurtarma, derin ve yüksek kurtarma, yangın, trafik, çadır yapımı konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.
Teorik eğitimlerin de verileceği, aynı anda 6 tatbikatın yapılabileceği Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AA muhabirine, eğitim alanıyla, Türkiye'nin birçok yerinden insanların gelerek burada tüm alanlarda eğitim alabilmesinin önünün açılacağına inandığını söyledi.
Bahçekapılı, özellikle küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan sel felaketleri ve Türkiye'nin gerçeği depremler sonrası için arama kurtarma eğitimi almış kişilerin sayısının yetersizliğinin, önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi.
Bu tür olaylar yaşandığında insanların daha nitelikli ve işlevsel şekilde kurtarılması amacıyla birtakım teorik ve uygulamaya yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçekapılı, "Genelde bu programların birbirinden ayrı, bağımsız yapıldığını görüyoruz. Burada Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD ile bir proje geliştirdik. Bizler bu anlamda yer temini sağlarken ve birtakım yeni alanların oluşmasına da katkı verirken, AFAD özellikle bu binaların inşa edilmesi noktasında çok ciddi şekilde bize destek sağlıyor." diye konuştu.
"Bu hem bizim hem AFAD'ın hayal ettiği bir proje"
Rektör Bahçekapılı, projeyi planlarken sadece kurtarma üzerine bir alan kurmak yerine daha fazla etkinin bir arada bulunacağı bir yapıyı hedeflediklerini vurguladı.
Eğitim alanının önemli bir işlev göreceğini anlatan Bahçekapılı, şöyle devam etti:
"Özellikle deprem sonrası enkaz altından, yüksek derinliklerden insanların kurtarılması, yangın gibi felaketler sırasında insanların nasıl kurtarılabileceği, diğer taraftan trafik kazalarında insanların hayatlarını kurtarma adına yapılacak faaliyetlerin öğretildiği trafik kazası uygulama alanı ile bunların yanında teorik bilgilerin önceden verildiği bir eğitim alanı inşa ediyoruz. Ayrıca bunların yanında çadır eğitim alanı da var. Özellikle deprem yaşandığında zamanla yarışılıyor ve insanlarımızın belirli bir noktaya konumlandırılması gerekiyor. Bunun da eğitiminin verildiği çok kompleksli, aynı anda 6 uygulamanın yapılabildiği bir merkez inşa etme kararı aldık. Sadece Yalova için değil, ülkemizde yaşanan veya yaşanabilecek her türlü afet durumlarında destek sağlayabilecek ve bu anlamda bu desteğe katkı sağlayabilecek insanların eğitimi noktasında son derece önemli bir hizmet vereceğini düşünüyoruz."
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra 50 kişilik arama kurtarma ekibiyle Hatay'a gittiklerini dile getiren Bahçekapılı, üniversitelerinde 18 bin öğrencinin bulunduğunu ve onların da kurulacak eğitim alanından faydalanabileceğini belirtti.
Sistem tam teşekküllü faaliyete geçtiğinde üniversitelerindeki her öğrencinin birer AFAD gönüllüsü olacağını aktaran Bahçekapılı, şunları kaydetti:
"Rabb'im felaketlerden hepimizi korusun ama yaşandığında da kurtarma noktasında harekete geçebilecek AFAD gönüllüleri için bu merkez son derece önemli olacak. Çünkü sadece tek bir kurtarma alanı projesi değil, birçok farklı afet durumunda yaşanabilecekler noktasında kurtarma organizasyonlarının yapılabilmesine ve bu alanda çalışacak insanımızın yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Burası tamamlandığında sadece bizim üniversitemizin öğrencilerinin değil, ülkemizin birçok şehrinde bu işe gönül verenlerin de buraya gelip eğitim alabilme imkanı doğacak. Burası sadece yerel için değil ülkenin tamamı için hedeflenmiş bir proje olacak. Bu hem bizim hem AFAD'ın hayal ettiği bir proje."
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor - Son Dakika
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İslahiye ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı. Etkinlikte öğrencilere sulak alanların önemi, doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi ve sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Cami, Pazar günü yeniden ibadete açılacak. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, caminin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve ilk teravih namazıyla ibadete açılacağını duyurdu. Caminin duvarları güçlendirildi, kapı ve pencereler yenilendi, minber ve kürsü yapıldı, aydınlatma avizeleri ve seslendirme sistemi takıldı. Aksu, bölgedeki restorasyon çalışmalarının hayatın normalleşmesine katkı sağladığını ve köklü tarihi eserlerin korunmasının önemli olduğunu belirtti.
Samsun'da, kargoyla gönderilen bir kolide uyuşturucu bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucunda, kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anneler ve futbolcu kızları sahada kıyasıya mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinlikte futbolcu kızlar ve anneleriyle buluştu. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bankaların ATM'lerinden hırsızlık yapan 10 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin levye ve aparat gibi malzemelerle 41 soygun gerçekleştirdiği ve 300 bin lira ile 2 bin 700 avro çaldığı belirlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı etkinlikte bin kadın sporsever doyasıya eğlendi.
Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Bolu'nun Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.
Zile ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?