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YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 134
Açılan Sandık Oranı : % 50,95
Kullanılan Oy : 30.037
Geçerli Oy : 29.017
Katılım Oranı : % 66,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 46,6913.548
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 40,9411.879
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 3,35972
DİĞER% 3,14911
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,46424
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 1,21350
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 1,04301
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 0,57166
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,51149
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,2469
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,1751
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,1544
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,1442
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,129
TİPHASAN KAZBEK% 0,0926
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,0823
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,038
TKHDİLAN KARATAY% 0,025
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,025
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,025
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,025
DSPALPER YÜKSEL% 0,014
HAK-PARDENİZ KOÇ% 01
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 76,19
Katılım Oranı : % 83,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 48,972.084
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 41,381.761
DİĞER% 4,06173
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 2,1491
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,4662
MHPKENAN ŞENOL% 0,5222
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,4921
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,4218
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,3515
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,125
BTPGÜVEN GÖLE% 0,094
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 79,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 45,322.009
MHPMUSTAFA TOKAT% 41,011.818
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 5,59248
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,69208
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,3560
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 1,0446
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,5424
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,2310
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,115
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,073
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,052
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 60,87
Katılım Oranı : % 74,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,383.666
AK PARTİNUMAN SOYER% 41,052.767
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,0168
MHPLEYLA ZENGİN% 0,9765
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,8960
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 0,8356
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,427
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,139
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,17
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,096
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,064
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,064
DİĞER% 0,032
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 36,17
Katılım Oranı : % 74,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 49,864.144
AK PARTİRECEP HACI% 38,543.203
MHPYAŞAR BOZ% 2,76229
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 1,84153
DİĞER% 1,72143
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,55129
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 1,53127
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,6957
SAADETİSMAİL KARA% 0,6554
TİPCEM TANKUT% 0,325
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,2521
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,1311
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,1210
BTPAYŞE TOP% 0,043
AB PARTİSACİT ŞAHİN% 0,011
VATAN PARTİSİMEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU% 0,011
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 80,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 74,63650
MHPSERKAN ERGEN% 10,9195
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 9,381
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,4913
SAADETSERGEN DOĞRU% 1,3812
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 1,1510
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,464
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,343
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,121
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,111
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,111

Kaynak: AA

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