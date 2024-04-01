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YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05  Güncelleme: 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 251
Açılan Sandık Oranı : % 95,44
Kullanılan Oy : 57.308
Geçerli Oy : 55.215
Katılım Oranı : % 67,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 46,7625.817
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 40,7122.477
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 3,051.685
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 1,921.058
DİĞER% 1,58875
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,47814
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 1,44795
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 0,79435
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,63346
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,42232
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,32179
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,25138
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,1792
TİPHASAN KAZBEK% 0,1580
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,1160
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,0528
DSPALPER YÜKSEL% 0,0423
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,0422
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,0319
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,0213
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,0211
HAK-PARDENİZ KOÇ% 0,0210
TKHDİLAN KARATAY% 0,016
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 80,95
Katılım Oranı : % 83,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 49,192.208
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 41,631.869
DİĞER% 3,01135
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 2,23100
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,5168
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,6529
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,5123
MHPKENAN ŞENOL% 0,4922
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,4721
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,188
BTPGÜVEN GÖLE% 0,115
VATAN PARTİSİMUSTAFA SEVÜK% 0,021
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 47,12.463
MHPMUSTAFA TOKAT% 39,552.068
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 5,56291
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,36228
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,3269
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 0,9449
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,6132
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,2513
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,158
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,063
HÜDA PARİBRAHİM BAKIŞĞAN% 0,063
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,042
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 95,65
Katılım Oranı : % 74,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,775.765
AK PARTİNUMAN SOYER% 40,524.265
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,05110
MHPLEYLA ZENGİN% 1,04110
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,8286
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 0,8185
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,4345
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,1415
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,1213
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,111
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,099
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,055
VATAN PARTİSİŞADUMAN ÇAĞLAR% 0,044
BAĞIMSIZYAVUZ ONAY% 0,022
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 75,53
Katılım Oranı : % 73,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 50,768.692
AK PARTİRECEP HACI% 37,896.488
MHPYAŞAR BOZ% 2,89495
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 1,77303
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 1,59272
DİĞER% 1,54263
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,52260
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,5899
SAADETİSMAİL KARA% 0,5390
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,352
TİPCEM TANKUT% 0,2238
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,1933
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,1322
BTPAYŞE TOP% 0,0611
AB PARTİSACİT ŞAHİN% 0,012
MİLLETİSHAK ÇELEBİ% 0,011
VATAN PARTİSİMEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU% 0,011
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 76,261.359
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 10,66190
MHPSERKAN ERGEN% 9,26165
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,425
SAADETSERGEN DOĞRU% 0,8415
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 0,7814
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,346
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,173
MİLLETİBRAHİM ARSLANOĞLU% 0,112
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,061
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,061
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,061

Kaynak: AA

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