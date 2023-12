Yalova Üniversitesi'nin akademik yılı açılışının ilk dersi Prof. Dr. Hacısalihoğlu'ndan

Hacısalihoğlu: "Yine barbarlık hortladı, 21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz"

YALOVA - Yalova Üniversitesi 2023-2024 akademik yılının ilk dersini veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bilim nasıl bir baskılama altında ki bunu çözememiş. Teknolojik buluşlar nasıl olmuş da insanlığın ilerleyişini toplumsal anlamada katkısı büyük olmamış" dedi.

Yalova Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılının açılış töreninde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ilk dersi verdi. Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı konuşmasını Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı yaptı. Bahçekapılı, kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçen üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından Türk Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademik yılın ilk dersi için kürsüye çıktı. Hacısalihoğlu, Yalova Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Akademik yılın ilk ders konuşmasında İsrail'in Gazze şeridine yönelik yaptığı insanlık dışı saldırılara değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Size aslında yüreğimi açarak dertleşmek istiyorum. Bugün bu dersi aslında yeryüzünde bizler; bugün Gazze'de her şeye rağmen direnenler ve özelikle çocuklar veriyor. Bizim payımıza düşen, onların haykırdığı, onların tarihe not düştükleri o derslere tercüman olabilmek, oradan sonuçlar çıkarabilmek. Bunun sürdürebilir bir dünya düzeni olmadığını, bir kez daha altını çizerek, ayağa kalkmaktır" ifadelerini kullandı.

Gazze'de bir soykırım ve insanlık suçlarının yaşandığını anlatan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız, fazın, evrenin, iklimin adı nedir? Üniversite çatısı altındayız. 21. yüzyıldayız. Bilimin ve teknolojinin geldiği en yüksek seviyeyi tarif ediyoruz. Yapay zekayla, ışıltılı teknolojik buluşlarla, insanlık övüncünü yaşıyor ama ne olduysa, nasıl oluyorsa bu bilimin yakaladığı en üst seviye insanlığın ilerleyişini tarif etmesi, bunu en iyi anlatması gerekir. Barışın, huzurun, adaletin hakkın tesisi konusunda bir ilerleme olmadığını anlıyoruz. Yine barbarlık hortladı. 21. yüzyılda bir soykırımın yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bilim nasıl bir baskılama altında ki bunu çözememiş. Teknolojik buluşların nasıl olmuş da insanlığın ilerleyişine toplumsal anlamada katkısı büyük olmamış. Gazze derslerinin çok derin anlamları var kuşkusuz. O dersi verenler Gazzeli, Filistinli çocuklardır derim. Onların ayrı bir yeri var. Filistin'de çocuk olmak başka bir şey."

Uluslararası topumdaki önemli kuruluşların Gazze'de yaşananlara karşı tutundukları tutumu eleştiren Hacısalihoğlu, "Uluslararası Adalet Divanı, bugün yaşananlara el koyamıyorsa, o yürekliliği gösteremiyorsa o tabelayı sökün. O binanın da anlamı yoktur. Tıpkı küresel anlamda Birleşmiş Milletler çatısı altında olduğu gibi. Bugüne kadar hep söylüyoruz, hangi mazlumun sorununu çözebilmiştir? Ne zaman zalimin hükmünü durdurabilmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Hacısalihoğlu, "Koca dünya 1 yana 5 aktör bir yana. O şimdi 1'e de düşmüştür" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, ABD'de 3 rektörün Gazze'de yaşananlara verdikleri tepki yüzünden hedef tahtasına konulduğunu da sözlerine ekledi.

İlk dersin ardından Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Bahçekapılı hediyeler takdim etti.

Program başarılı akademik personellere teşekkür belgelerinin takdimi ve cübbe giyme töreniyle sona erdi.