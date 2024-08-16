Yamula Patlıcanının Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yamula Patlıcanının Hasadı Başladı

Yamula Patlıcanının Hasadı Başladı

Kayseri'de Kızılırmak Nehri yanında yetişen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor.

16.08.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de Kızılırmak Nehri yanında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleri'nde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanın hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken, kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleleri'nde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor. Yemliha Mahallesi'nde 40 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Ahmet Aydemir (63), Yamula patlıcanı üretiyorum. 40 yıldır kendim ekip biçiyorum ama bu seneki gibi hiç olmadı. Mahsullerimiz para etmiyor, zarar ediyor. İşçiliği karşılamıyor. Devlet büyüklerimizden bu işe bir çözüm bekliyoruz. Aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin faizleri çok yüksek düzeylerde. Bunların inmesini talep ediyoruz. Rekolte bin 500-2 bin ton civarında. Yamula patlıcanının yöresine göre kendi aroması var. Bizim Kayseri halkı bizim patlıcanı çok sever. Kayseri civarında tüketiliyor dedi.

'TARLADA KOYMAYA KIYAMIYORUZ'

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Cengiz Devinç (55) ise Girdi maliyetleri çok yüksek. İşçiler çok pahalı. Şu anda bizim yaptığımız hasat işçinin günlük parasını karşılamıyor. Mağdur durumdayız. Böyle giderse bu çiftçilik bitecek. Her sene iyiydi bu sene hiç tadı yok. 5 lira, 6 lira fiyat veriyor. Patlıcan ayna gibi, lezzeti çok güzel, aroması güzel. Kızartmalık, dolmalık gibi her türlü tüketilebilen bir malzeme. Ama bu sene hiç tadımız yok. Gübre ve mazot çok pahalı. Geçen sene patlıcan 12 liradan aşağı hiç düşmedi. Bu sene 15'i görmedi bile. Bizim aldığımız kullandığımız her şey ikiye üçe katladı. Biz, bu mahsulü tarlada koysak kıyamıyoruz, koymasak para etmiyor. Ne yapacağımızı bize şaşırdık şu anda gerçekten mağdur durumdayız. Bu bölgede aşağı yukarı 250-300 dönüm gibi ekiliyor diye konuştu.

'ÇOK LEZZETLİ BİR PATLICAN'

Patlıcanın Yemliha'ya özgü bir patlıcan olduğunu ancak Ebiç Mahallesi'nde de ekildiğini söyleyen Devinç, Aramızda Kızılırmak Nehri var. Toprak standartlarımız da zaten genelde aynı. Topraklarımız çok verimli. Sulamasını Kızılırmak'tan gelen suyla Yemliha barajından yapıyoruz. Bu, çok lezzetli bir patlıcan. Kızartmalık, dolmalık ve yemeklik oluyor. Bunun çok güzel güveci ve ufaklarından reçeli olur. Herkese denemeleri tavsiye ederim. Bizim sıkıntımız bunun tanıtımının yeterince yapılamaması oldu. Kayseri'den başka çok bir memleket bu patlıcanı bilmiyor. Bilmediklerinden de yiyemiyorlar. Ben herkese birer kilo alıp yemelerin tavsiye ediyorum dedi.

'REKOLTEDEN MEMNUNUZ AMA FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİLİZ'

10 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Gökhan Karaaslan (35) ise Yöremize özel Yemliha patlıcanı üretiyoruz. Yemliha patlıcanımız tadı ile aroması ile yemeklik, kızartmalık, dolmalık, közlemelik oluyor. Patlıcanımız Türkiye genelinde pek fazla tanınmıyor. Daha fazla tanınması halinde ülke genelinde de çok sevileceğine inanıyoruz. Yamula patlıcanı bölgede hemen hemen herkesin geçim kaynağı durumunda. Kızılırmak Nehri kenarında farklı bir iklim olması nedeniyle patlıcanın tadı çok daha lezzetli oluyor. Bu lezzeti tadanlar da vazgeçemiyor Kemer patlıcanından ayrı bir tadı var. Vatandaşlarımıza yemelerini tavsiye ediyoruz. Hasat, Eylül'ün ortasına kadar devam edecek. Bu sene rekoltelerimizden memnunuz ama fiyat açısından memnun değiliz. Patlıcanımız Türkiye genelinde pek fazla tanınmıyor. Sadece Kayseri yöresine ait. Bu sene çiftçi mağdur. Fiyatımız düşük ama ürünler tarlada kalıyor. Satamıyoruz, işçinin masraflarını çıkartamıyoruz. Bu sene girdi maliyetleri çok pahalı bu sene. Geçen sene 20 lira bandında satılıyordu. Bu sene patlıcan 6 lira. Sözleşmeli üretime geçmek istiyoruz. Çiftçi bilinçli üretim yapmıyor. Bir ürün para ettiğinde herkes aynısını ekiyor. Devlet büyüklerimizden çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlı ürünleri kontrol etmelerini istiyorum ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Samed Aydın SUNKAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kızılırmak, Kızılırmak, Ekonomi, Ekonomi, Kayseri, Kayseri, Tarım, Tarım, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamula Patlıcanının Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda kavga Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk attı Meclis'teki Can Atalay oturumunda kavga! Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
21:01 Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu Gerçek bambaşka çıktı Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu! Gerçek bambaşka çıktı
20:54 İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti! 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:17 Çinli turistlere dehşeti yaşattılar Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp Çinli turistlere dehşeti yaşattılar! Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 15:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yamula Patlıcanının Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement