Yanlış Tedavi İddiası: Parmağını Kaybetti

16.04.2026 12:32
Kocaeli'de Nurettin Güleryüz, yanlış tedavi sonucu başparmağını kaybetti, kolunda metal parça bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Kurban Bayramı'nda başparmağını kesmesinin ardından başvurduğu iki özel hastanede yanlış tedavi uygulandığını öne süren Nurettin Güleryüz'ün (34), parmağı ampute edildi. Güleryüz, tedavi sürecinde kolunda metal bir cismin unutulduğunun tespit edildiğini iddia etti.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Güleryüz (34), iddiaya göre Kurban Bayramı'nın ikinci günü 7 Haziran 2025'te kesimde kullandığı bıçağı yıkarken sağ elinin başparmağını kesti. İlk olarak Gebze'deki özel bir hastanenin acil servisine giden Güleryüz'e, burada pansuman yapıldı. Şikayetlerinin sürmesi üzerine tekrar aynı hastaneye giden ve yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilen Nurettin Güleryüz, daha sonra başka bir özel hastanede ameliyat edildi. Durumunun kötüleşmesi üzerine Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Güleryüz'ün başparmağı, yapılan değerlendirmelerin ardından ampute edildi.

1 SANTİMETRE METAL PARÇA TESPİT EDİLDİ

Nurettin Güleryüz, ampütasyon sonrası sağ kolunda ağrı ve şişlik şikayetleri yaşayınca Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, Güleryüz'ün kolunda 14 milimetre boyutunda yabancı cisim bulundu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen epikriz formunda ise sağ kol dirsek üzerinde yaklaşık 1 santimetre metal parçaya rastlandığı belirtildi. 9 aydır çalışamadığını belirten Nurettin Güleryüz, iki özel hastane hakkında avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Güleryüz'ün, kolunda tespit edilen metal cismin çıkarılması için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınacak.

'PARMAĞIM ÇÜRÜMEYE BAŞLADI'

Mağdur olduğunu söyleyen Nurettin Güleryüz, "Kurban Bayramı'nın ikinci günü bıçağımı temizlerken parmağımı kestim. Hastaneye gittim acilden giriş yaptık. Doktor parmağın yapıştırılması gerektiğini söyledi. Parmağımı pansuman yaptı, yapıştırdı ve ilaç yazıp gönderdi. Herhangi bir film ve röntgen çekilmedi, herhangi bir tahlil yapılmadı. Parmağımı yapıştırıp, gönderdi. Parmağımın kanaması devam ettiği için tekrar gittim. Bize parmağıma dikiş atılması gerektiğini söylediler. Parmağıma dikiş attılar ve yine röntgen ve film çekmeden herhangi bir işlem yapmadan gönderdiler. Bu süreçte pansumanlarımızı yaptırdık. Bize, '10 gün süreyle pansuman yapmanız lazım' dediler. Bayram tatili olduğu için hiçbir yere gidemedik. Bayram sonrası başka bir hastanede randevu alarak, oraya gittik. Acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Röntgen ve MR çekilmeden ameliyata alındım. Daha sonra 2 kez ameliyat oldum. Bu süreçte şu sonuca varıldı; parmağımı kurtarılamayacağını söylediler. Parmağın tendonları ve sinirleri tutmadı. Parmağım çürümeye başlamıştı. Bize en son teklifleri, 'Biz parmağı bükeriz, katlar geriye bırakırız' oldu. Biz de kabul etmedik. 'Çürümüş bir parmağı siz nasıl katlayabiliyorsunuz' dedim. Onlar da başka bir çare olmadığını söyledi. Biz de başka bir hastaneden randevu aldık. Parmağın ampute olması gerektiği söylendi. Parmağım ampute oldu" dedi.

'RÖNTGEN VE MR ÇEKİLMEDİ'

Yetkililerden yardım beklediğini dile getiren Güleryüz, "Hastanenin ihmalleri nedeniyle parmağımı kaybettim. 2 defa ameliyat oldum, herhangi bir röntgen ve MR çekimi yapılmadı. Doktora söylediğimiz halde bizi hiçbir şekilde dinlemedi. Bize, 'İyiye gidiyor' dedi en sonunda parmağım komple geriye döndü. Parmağımda ve elime çürümeler başladı. Ampute olmadan önce kolumda ağrılar vardı. Doktora 'Hocam bileğime doğru ağrılarım var' dedim. Beni dinlemediler. Sonrasında kolumda metal kaldığını öğrendim. İhmal olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ihmal, kola demir nasıl girebilir. 9 aydır çalışamıyorum. Yüzde 46 engelliyken, yüzde 75 engelli oldum. Çalışamıyorum emeklilik dilekçesi verdim, o da daha gelmedi. Bu konuda çok mağdurum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. 9 ay oldu henüz soruşturma izni gelmedi. Açılan bir davamız yok, yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Advertisement
