Yargıda 2.681 Yeni Yetki Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıda 2.681 Yeni Yetki Düzenlemesi

09.08.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, 2025 yılı için yargı hizmetlerini güçlendiren 2.681 yeni düzenleme yaptıklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attıklarını belirterek, "1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan müstemir yetki kararnamesine ilişkin yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

HSK'nin daha önce yayımladığı 2025 yılı yaz kararnamesinin ardından, hakimlerin yetkilerinin belirlenmesine ve yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin yetki kararnamesini de yayımladıklarını belirten Bakan Tunç, "2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık." bilgilerine yer verdi.

"Tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk"

Yılmaz Tunç, Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil'de yeni ağır ceza mahkemeleri kurarak faaliyete geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile yapısını korumaya yönelik, uzmanlık gerektiren davaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla yargısal adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 9 ilimizde daha aile mahkemeleri kurduk. Böylece tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk. Toplam 87 yeni mahkeme faaliyete geçirerek yargı teşkilatımızı daha da güçlendirdik. Kadastro davalarına özel olarak ise İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemelerini 3 hakimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesini ise 2 hakimli olarak yeniden yapılandırdık. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Mahkeme, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıda 2.681 Yeni Yetki Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi

00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:10
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
09:56
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 00:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıda 2.681 Yeni Yetki Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.