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Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin soruya ''Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek'' yanıtını verdi.

05.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 15:50
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek" dedi.

"AYM İLE 5-6 YILDIR DEVAM EDEN DERİN GÖRÜŞ AYKIRILIKLARIMIZ VAR"

Başkan Akarca ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM'nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti. Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

Yargıtay Başkanı\'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Yalçın Koçyiğit: YARGITAY başkanlığına; ortada kanun var nizam var hukuk var. Senin üst kurul Mahkemen olan ANAYASA Mahkemesi ile görüş ayrılığın olamaz. Senin basiretsiz ve emir alarak verdiğin kararları hukuka aykırı bulmuştur ANAYASA mahkemesi ve doğruda yapmıştır. YARGITAY derhal Kapatılmalıdır. Yanıtla 18 5
  • Serkan Basar: devlet içinde devlet resmen ne hallere geldi güzel ülkem Yanıtla 3 0

Şerafettin Can Atalay, Mehmet Akarca, Yargıtay, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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