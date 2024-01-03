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Yargıtay'ın Can Atalay Kararı Adaletin Çöküşünü Hızlandırıyor - Son Dakika
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Yargıtay'ın Can Atalay Kararı Adaletin Çöküşünü Hızlandırıyor

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Can Atalay kararını antidemokratik olarak nitelendirerek adaletin çöküşünü önlemek için mücadele edeceklerini belirtti.

Yargıtay\'ın Can Atalay Kararı Adaletin Çöküşünü Hızlandırıyor
03.01.2024 - 18:28,  Güncelleme: 18:29
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Bu ülkede adalet 'yok' değil, artık 'hiç' hükmünde! Yargıtay'ın Can Atalay kararı antidemokratik ligde Türkiye'yi zirveye taşıyor. Üstelik yine kritik bir kararı, 'yan'daş gazetelerden öğreniyoruz. İktidar blokuyla bütünleşen yargının siyasal ajitasyon içeren kararı, kriz anında bir kez daha 'son çare' olarak yine özgürlüğü, siyasal temsili kısıtlamaya giden yola tevessül ederek hukukun bütünlüklü çöküşünün önünü açıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Can'ın yeri bizim yanımız" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararına, yine uymama kararı aldı. TBMM Başkan vekili Gülizar Biçer Karaca, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Karaca'nın açıklaması şöyle:

"Bu ülkede adalet 'yok' değil, artık 'hiç' hükmünde! Sayenizde! Bir mahkeme düşünün ki Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına hukuki 'değeri' yok diyerek kendini de hukuku da 'hiç'leştiriyor, adaleti yok sayıyor! Yargıtay'ın Can Atalay kararı antidemokratik ligde Türkiye'yi zirveye taşıyor. Üstelik yine kritik bir kararı, 'yan'daş gazetelerden öğreniyoruz. İktidar blokuyla bütünleşen yargının siyasal ajitasyon içeren kararı, kriz anında bir kez daha 'son çare' olarak yine özgürlüğü, siyasal temsili kısıtlamaya giden yola tevessül ederek hukukun bütünlüklü çöküşünün önünü açıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Can'ın yeri bizim yanımız!"

Kaynak: ANKA
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