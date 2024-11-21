Yatağa Bağımlı Feride'nin Deniz Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Yatağa Bağımlı Feride'nin Deniz Hayali Gerçekleşti

Yatağa Bağımlı Feride\'nin Deniz Hayali Gerçekleşti

45 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Feride Mehmetoğlu, hayırseverlerin desteğiyle Antalya'da deniz kenarına götürüldü ve denizi görmenin mutluluğunu yaşadı.

21.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:17
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ANTALYA'da yaşamını 45 yıldır yatağa bağımlı sürdüren Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu'nun (45) sahil kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü. Hayırsever dernek ve kurumların desteğiyle ambulansla sahile götürülen Feride Mehmetoğlu, Tüm isteklerim gerçek oldu. Denizi görmek istiyordum, gördüm. Bebekler gibi mutluyum dedi.

Özbekistan'da dünyaya gelen Feride Mehmetoğlu, 5 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından hastaneye kaldırıldı. 1,5 ay hastanede gözlem altında tutulan Feride'ye, iddiaya göre yanlış doz aşı yapılınca felç oldu. Tüm müdahaleye rağmen iyileşemeyen Feride, 45 yıldır yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. En büyük hayali deniz kenarında oturmak olan Feride'nin DHA'nın haberinin ardından sesini duyan hayırsever dernek ve kurumlar harekete geçti. Ambulansla evinden alınan Feride sahil kenarına getirildi. Tekerlekli sandalyeyle denizi en yakın noktadan izleyen Feride, kova yardımıyla deniz suyuna da dokundu.

'KENDİMİ BEBEKLER GİBİ MUTLU HİSSEDİYORUM'

En büyük hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Feride Mehmetoğlu, Annem bana 'Seni denize götürecekler' dedi. O kadar heyecanlandım ki gece boyu uyuyamadım. Tüm isteklerim gerçek oldu. Yolda gelirken kendimi sağlıklı hissettim. Denizi görmek istiyordum, gördüm. Denize girmek isterdim ama su soğukmuş. Kendimi bebekler gibi mutlu hissediyorum. Çok güzel dalgaları gördüm. Denizin kokusu çok güzel. Gözlüğümü taktım deniz kenarına oturdum. Allah herkesten razı olsun dedi.

'BUGÜNÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK'

Feride'nin annesi Safiye Mehmetoğlu, Kızımı buraya getiren ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sabaha kadar heyecandan uyuyamadı. Birlikte gece boyu konuştuk, hayaller kurduk. Onu denize getirmek istiyorduk ama bir türlü getiremedik. Feride mutlu olursa, biz daha çok mutlu oluruz. Yeter ki o gülsün. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. 'Ben sizi cennete götüreceğim' diyor. Hayali gerçek oldu, bugünü hiçbir zaman unutmayacak diye konuştu.

HAYIRSEVER DERNEKLERDEN FERİDE'YE DESTEK

Feride'yi denize getirebilmek için tüm koordinasyonu sağlayan Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, Yaklaşık 8 yıldır tanıdığımız ve takip ettiğimiz bir aile. Sizin aracılığınızla böyle bir hayali olduğunu öğrendik. Biz de hızlı şekilde harekete geçtik. Hayırsever kurumlarla birlikte bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Feride ve annesinin yaşadığı mutluluk bize daha fazlasını yaşattı. Desteği olan herkese teşekkür ederim dedi.

'FERİDE'NİN BİR GÜLÜŞÜNDE DÜNYALAR SAKLI'

Feride'nin konforlu ve sağlıklı şekilde sahile ulaşmasına aracı olan Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız da İnanılmaz derecede mutluyum. 'Hayalim Gençlik Merkeziyle hayat buluyor' projesi kapsamında, hayalleri olan insanlar için gençlerimizle yola çıktık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyeti çok yüksek. Feride'nin bir gülüşünde dünyalar saklı. Çok mutluyuz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağa Bağımlı Feride'nin Deniz Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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