Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

Yazar İlhami Işık, tefecilerin eline düşen 27 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğlunun kayıplara karıştığını belirterek sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Oğlunun tefeciler yüzünden bıraktığı borç yükü ve tehditler karşısında çaresiz kaldığını belirten Işık, "Onurumu kurtaracak malım yok, tek bir canım var onu da vereceğim" diyerek helallik istedi.

TEFECİ BASKISI AİLEYİ YIKTI: OĞLUM KAYIPLARA KARIŞTI

Yazar İlhami Işık, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla ailesinin yaşadığı büyük dramı gözler önüne serdi. 27 yaşındaki oğlunun tefeciler yüzünden evini terk ettiğini öğrenen Işık, olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Dün gece öğrendim. Benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine ‘alacaklarımı alamadım onları almaya gidiyorum’ diye not bırakıp kayıplara karışmış. Benim oğlum bir kafede nargile bölümünü işletiyordu ve bu borçları bu işte yapmış olamaz."

"KİMLERE BORÇLANMIŞ BİLMİYORUM"

Olayın büyüklüğünü oğlunun eşini arayan tefeciler ve yaşanan bir intihar teşebbüsü sonrası öğrendiğini belirten Işık, "Ben de eşini arayan tefecilerden ötürü intihar etmek için kendini pencereden atarken kız kardeşi tarafından kurtarılıp hastaneye götürülmesi sonucu öğrendim. Niye borçlanmış bilmiyorum. Kimlere borçlanmış bilmiyorum. Bize tek bir gün bile borçlarından söz etmedi. Birilerine borçlanmış ödeyemediği için tefecilerden almış, onları da ödeyemediği için sağdan soldan faizle yine para almış ve sonunda hep ödeme yapmış ama tefecilerin faizi ile baş etmeyince kayıplara karışmış" diyerek anlattı.

"KİMSENİN BENİM KATİLİM OLMASINA GEREK YOK"

Yıllardır onuruyla yaşadığını ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını vurgulayan İlhami Işık, tehdit ve tacizleri kaldıracak gücünün kalmadığını belirterek adeta bir veda mesajı paylaştı: "Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım. Yoksulların ve çaresizlerin yüreğine dokunmak için hayatımı buna adadım. Benim ne evim ne arabam ne malım ve mülküm yok. Olsaydı şimdi hepsini verir onurumu kurtarırdım. Tek bir canım var onu da vereceğim. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok."

VASİYETİNİ AÇIKLADI: SİZ BENİM YERİME DEVAM EDİN

Açıklamasının sonunda takipçilerine ve dostlarına seslenen Yazar İlhami Işık, yardım çalışmalarının sürdürülmesini vasiyet ederek helallik istedi: "Ne olur binlerce insan faturasının ödenmesini bekleyecek, evine ekmeği bekleyecek, üzerine giyimini bekleyecek. Siz benim yerime devam edin. Bu vasiyetimdir. Hakkınızı helal edin."

İşte Işık'ın o paylaşımı;