Yemek platformlarında dengeler değişiyor: Kazanan esnaf ve tüketici
31.03.2026 18:48
Online yemek siparişi sektörü, uzun süredir yüksek komisyon oranları nedeniyle hem restoranların hem de tüketicilerin gündemindeydi. Ancak son dönemde geliştirilen yeni nesil çözümler, bu alışılmış sistemi değiştirerek daha düşük maliyetli ve daha adil bir model sunmaya başladı.

Kullanıcılar ve işletmeler ise bu yeni alternatiflere ulaşmak için arama motorlarında, “en düşük komisyonlu yemek platformu”, “restoranlar için uygun komisyonlu sipariş sistemi” gibi sorulara ve ihtiyaçlara yöneliyor. Artık restoranlar daha az komisyon öderken, kullanıcılar da daha uygun fiyatlarla sipariş verebiliyor. Sektörde “çift taraflı kazanç” olarak tanımlanan bu yeni dönemde öne çıkan platformları derledik.

SUİTABLE YEMEK-UÇTAN UCA ÇÖZÜM VE EN DÜŞÜK KOMİSYON AVANTAJI

Yüksek komisyon oranlarına karşı geliştirilen yeni nesil çözümler arasında öne çıkan SuitableYEMEK, restoranların en temel sorunlarından biri olan maliyet yükünü azaltmaya odaklanıyor. Düşük komisyon modeli sayesinde işletmeler satışlarından daha fazla pay alabilirken, bu durum doğrudan menü fiyatlarına da yansıyarak kullanıcıların daha uygun fiyatlarla sipariş vermesine olanak tanıyor. Özellikle son dönemde “düşük komisyonlu yemek siparişi” ve “en düşük komisyonlu platform” arayışlarının artması, bu tür çözümlerin sektörde ne kadar kritik bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor.

SuitableYEMEK, yalnızca bir sipariş kanalı olmanın ötesine geçerek işletmelere uçtan uca bir sistem sunuyor. İşletmelerin tüm operasyonel ihtiyaçlarını tek elden karşılayan platform SuitablePOS yazılımı ile; sipariş yönetimi, ödeme altyapısı, Restoran yönetimi ve diğer dijital süreçleri kapsayan gerekli tüm yazılımları “ömür boyu ücretsiz” olarak sağlıyor. SuitableYEMEK’ın geldiği son noktada bir yemek platformuna evrilerek yiyecek-içecek sektörüne komple çözüm sunması, onu esnaf için güçlü bir iş ortağı haline getiriyor.

Öte yandan platformun bir parçası olan SuitableYEMEK MOBİL uygulaması, kullanıcı tarafında da önemli avantajlar sunuyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden çevrelerindeki üye kafe ve restoranları kolayca görüntüleyerek hızlı bir şekilde sipariş verebiliyor. Daha ekonomik fiyatlarla sipariş imkanı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uygulama, hem pratik hem de avantajlı bir deneyim sunuyor. Bu çift taraflı yapı sayesinde SuitableYEMEK, restoranlarla müşterileri doğrudan buluşturan ve her iki taraf için de kazanç yaratan yeni nesil bir ekosistem oluşturuyor.

PAYTR-ALTYAPI DESTEĞİYLE KOMİSYON YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

PayTR, ödeme sistemleri alanındaki uzmanlığını restoranların dijital sipariş süreçlerine entegre ederek işletmelere kendi sistemlerini kurma imkanı sunuyor. Bu sayede restoranlar, yüksek komisyonlu aracı platformlara bağımlılığı azaltabiliyor.

Aynı zamanda güvenli ödeme altyapısı ve hızlı entegrasyon seçenekleriyle işletmelerin dijitalleşme sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle kendi sipariş kanallarını oluşturmak isteyen restoranlar için maliyet kontrolü açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

ESNAF PAZAR-YEREL İŞLETMELER İÇİN ALTERNATİF KANAL

Esnaf Pazar, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalde varlık göstermesini kolaylaştıran bir yapı sunuyor. Daha düşük maliyetli yaklaşımıyla esnafın doğrudan müşteriye ulaşmasını destekliyor.

Platform, yerel ekonomiyi güçlendirme hedefiyle restoranların kendi müşteri kitlesini oluşturmasına katkı sağlıyor. Bu sayede işletmeler, hem marka bilinirliğini artırıyor hem de aracı maliyetleri minimize edebiliyor.

TRENDYOL YEMEK-TRAFİK VE KAMPANYA AVANTAJI

Geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan Trendyol Yemek, restoranlara yüksek görünürlük ve sipariş hacmi sağlıyor. Kampanya gücü önemli bir avantaj sunarken, komisyon oranları yeni nesil modellere kıyasla daha yüksek kalabiliyor.

Platformun güçlü pazarlama desteği, özellikle yeni açılan işletmeler için hızlı müşteri kazanımı sağlayabiliyor. Ancak bu görünürlük avantajı, maliyet optimizasyonu arayan restoranlar için alternatif çözümlerle birlikte değerlendiriliyor.

FUUDY-SEÇİLİ RESTORAN DENEYİMİ VE ALTERNATİF MODEL

Fuudy, daha seçili restoranlarla çalışarak farklı bir kullanıcı deneyimi sunan platformlar arasında yer alıyor. Klasik pazar yeri modelinden ziyade, daha butik bir yapı ile öne çıkıyor.

Platform, restoranlara marka konumlandırması açısından katkı sağlarken, kullanıcı tarafında da daha özgün ve kaliteli seçeneklere ulaşma imkânı tanıyor. Bu yönüyle, ana akım platformlara alternatif arayan hem işletmeler hem de tüketiciler için dikkat çeken bir seçenek oluşturuyor.

RESTORANLARDAN DİJİTAL HAMLE: EN DÜŞÜK KOMİSYONLA YENİ SİPARİŞ MODELİ

Yeme-içme sektöründe yaşanan bu dönüşüm, restoranların artık yalnızca sipariş almak değil, tüm süreçlerini daha verimli yönetmek istediğini ortaya koyuyor.

Yeni nesil platformlar; sipariş yönetimi, ödeme sistemleri, operasyon takibi ve müşteri ilişkilerini tek bir sistemde birleştirerek işletmelere ciddi bir avantaj sağlıyor.

Özellikle düşük komisyon ve ücretsiz yazılım desteği sunan çözümler, sektörde hızlı bir dönüşüm başlatırken, hem esnafın kârlılığını artırıyor hem de tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

Görünen o ki, yemek siparişi artık sadece bir “teslimat” meselesi değil; baştan sona entegre bir dijital deneyime dönüşmüş durumda.

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:18:09. #.0.4#
