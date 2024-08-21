Yemen Açıklarında Ticari Gemide Yangın Çıktı - Son Dakika
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Yemen Açıklarında Ticari Gemide Yangın Çıktı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Kızıldeniz açıklarındaki ticari gemiye yapılan yeni saldırının ardından gemide yangın çıktığını ve geminin motor gücünü kaybettiğini bildirdi. Gemiye 2 küçük teknenin yaklaştığı ve şüpheli hareket eden bir teknenin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

21.08.2024 17:48
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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Kızıldeniz açıklarındaki ticari gemiye yapılan yeni saldırının ardından gemide yangın çıktığını ve geminin motor gücünü kaybettiğini bildirdi.

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, ticari geminin ikinci kez saldırıya uğradığı ve gemide yangın çıktığı belirtildi.

Motor gücünü kaybeden geminin sürüklendiği ve komuta altında olmadığı kaydedilen açıklamada, civarda şüpheli hareket eden küçük tekne olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Gemiye 2 küçük teknenin yaklaştığı bildirilmişti

UKMTO'nun X hesabından TSİ 11.00'de yapılan ilk açıklamada, Yemen'in batısındaki Hudeyde açıklarında ticari gemiye yaklaşık 15 kişinin bulunduğu 2 küçük teknenin yaklaştığı ve ardından kısa bir süre hafif silah ateşi açıldığı belirtilmişti.

Ticari geminin halihazırda "komuta altında olmadığı" ifade edilen açıklamada, herhangi bir can kaybının da bildirilmediği vurgulanmıştı.

Yetkililerin olayı soruşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgedeki gemilerin dikkatli şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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