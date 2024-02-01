Yemen\'deki Husiler, ABD\'nin Filistin\'e destek operasyonlarını durdurması için Çin\'e başvurdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Husileri Kızıldeniz'deki Filistin'e destek amaçlı operasyonlarını durdurmaya ikna etmek için arabuluculuk yapmak üzere Çin'e başvurduğunu söyledi.
Husi, konuya ilişkin açıklamasını, Husilerin kontrolündeki El-Mesire televizyonunda yaptı.
Abdulmelik el-Husi, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır, hiçbir etkisi yoktur ve askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. Başarısızlıklarının işaretlerinden biri, ABD'nin Filistin halkına destek amaçlı operasyonlarımızı durdurma konusunda ikna için Çin'den arabuluculuk yapmasını isteme çabasıdır." diye konuştu.
"Çinlilerin, ABD'nin Tayvan'da ne yaptığını bildiğini ve kendi çıkarlarının ABD'nin peşinden gitmek olmadığının farkında olduğunu" ifade eden Husi, İngiltere'nin de kendisine ve ekonomisine zarar vereceğini ve bir sonuç alamayacağını, yanan gemisinden ders çıkarması gerektiğini dile getirdi.
ABD ve İngilizlerin kendi gemilerini, hatta muhripler ve savaş gemileri dahil olmak üzere donanma gemilerini dahi hedef olmaktan koruyamadıklarını savunan Husi, "Biz Gazze'deki kardeşlerimize sessiz kalamayız, seyirci kalamayız, bunun bedelini düşman ağır ödemelidir. Gazze'ye yönelik saldırı ve kuşatma devam ettiği sürece deniz operasyonlarındaki askeri tutumumuzu sürdüreceğiz." dedi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 26 Ocak'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İngiltere'ye ait" petrol gemisi "Marlin Luanda"nın hedef alındığını, tankerin gemisavar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetmişti.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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