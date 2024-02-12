Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait gemiyi deniz füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait gemiyi deniz füzeleriyle vurdu

Yemen\'deki Husiler, ABD\'ye ait gemiyi deniz füzeleriyle vurdu

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 'Star Iris' gemisini deniz füzeleriyle vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Amerikan-İngiliz saldırılarına yanıt vermek adına gemiyi hedef aldıklarını ve füzelerin hedefe tam isabet ettiğini belirtti. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki gemilerini işgal altındaki Filistin'in limanlarına yönelmesini engellemek için eylemlerine devam edeceklerini kaydetti. Bu durum, Kızıldeniz'deki ticaretin güvenliğini tehlikeye sokmuş ve uluslararası toplumun müdahalesini gerektirmiştir.

12.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Star Iris" gemisini deniz füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yönelik zulme ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarına yanıt verilmesi adına, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne (Husiler) bağlı Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i çok sayıda uygun deniz füzesiyle hedef aldı ve bu füzeler Allah'ın yardımıyla hedefe tam isabet etti." ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirten Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için "meşru hedefler" olduğunu yineledi.

Seri, Husilerin, dini, ahlaki ve insani görevlerinin gereği olarak, İsrail'in Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki gemilerini veya bağlantılı gemileri işgal altındaki Filistin'in (İsrail) limanlarına yönelmesini engelleme kararını, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erip bölgedeki abluka bitene kadar uygulamaya devam edeceğini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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