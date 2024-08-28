Yemen'deki Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemi Petrol Sızdırıyor - Son Dakika
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Yemen'deki Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemi Petrol Sızdırıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi MV Sounion'un petrol sızdırdığını belirtti. Pentagon Sözcüsü, Husilerin eylemlerinin çevre felaketi potansiyeli taşıdığını ve ticareti istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

28.08.2024 10:18
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı "MV Sounion" isimli Yunan gemisinin "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlenen basın toplantısında, Husilerin hedef aldığı gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Ryder, geminin Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu, "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.

Bu durumun potansiyel bir "çevre felaketi" arz ettiğini aktaran Pentagon Sözcüsü Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemi Petrol Sızdırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemi Petrol Sızdırıyor - Son Dakika
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