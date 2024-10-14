Yeni Anayasa İçin Gençlerin Katılımı - Son Dakika
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Yeni Anayasa İçin Gençlerin Katılımı

Yeni Anayasa İçin Gençlerin Katılımı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni anayasa sürecinin önemini vurgulayan bir panel düzenledi.

14.10.2024 20:16
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması II" programı kapsamında " Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" başlıklı panel düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Kamu Denetçisi Fatma Benli ve Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Ergül panelist olarak katıldı. Panelde, yeni anayasa süreci masaya yatırıldı.

Gençlerin aktif katılım sağladığı panelde konuşan Özhan, yeni anayasa sürecinde katılımcılığın önemine işaret ederek, fikir ve görüşlerin alınmasında dijital teknolojilerin ve yapay zekanın kullanılabileceğini kaydetti.

Yeni anayasayla ilgili tartışmaların son derece önemli olduğuna ve bu sürecin katılımcı bir şekilde başlayıp neticelenmesi gerektiğine dikkat çeken Özhan, yeni anayasanın toplumsal tartışmasının sağlıklı yürütülebilmesi, yeni anayasa metninin ortaya çıkması ve buna yönelik iletişim noktasında medyaya da büyük görev düştüğünü ifade etti.

Yeni anayasa yapımında katılımın önemi

Benli de yasalar ve anayasaların içinde bulunulan konuma ve koşullara göre değiştiğini belirtti.

Yeni bir anayasanın oluşumunda herkesin katılımının önemli olduğunu vurgulayan Benli, özellikle gençlerin katkısının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Ergül, anayasanın herkese hitap edebilmesi için kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı.

Akademisyenlerin de bu süreçte dünya örneklerini inceleyerek katkı sağlayabileceğini anlatan Ergül, bu süreçte çalıştaylar düzenlenebileceğini, konunun medyada tartışılabileceğini, dijital mecralarda gençlerin beklenti ve görüşlerinin alınabileceğini, yapay zeka teknolojisiyle bunların analiz edilebileceğini söyledi.

"Türkiye, maalesef darbelerle terbiye edilmeye çalışılan bir ülke konumda"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise "Sivil Siyaset ve 15 Temmuz: Milli İradenin Dönüm Noktası" başlıklı oturumdaki konuşmasında, Türkiye'de geçen yüzyılda önemli olaylara şahit olunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin, etrafı ateş çemberi olmasına ve dünyadaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen huzur adası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkın demokrasiye sahip çıkmasının önemini dile getiren Ünüvar, "Türkiye, esasında dünyanın en gözde ve güzide coğrafyasında bulunan bir ülke olarak maalesef darbelerle adeta terbiye edilmeye çalışılan bir ülke konumunda." şeklinde konuştu.

Ünüvar, Türkiye'nin bir yandan darbelere mani olacak, bir yandan da ülkeyi ileri, üretken ve güzide yapacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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