Yeni Eğitim Yasası Şırnak\'ta Onaylandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Hem ekonomik kalkınma, bölgesel yatırımlar, toplumun huzuru hem de toplumsal barış anlamında Türkiye'de dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen gerek kamu politikası uygulayıcılarına gerek vatandaşlara, bu sürece bundan sonra aynı niyetle aynı samimiyetle sarılarak, manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Tekin, ardından Valilik binası içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının önemine işaret ederek, bu sürece katkı veren herkese müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye'yi bu sürece getiren adımlara değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' mottosuyla hareket etti ve Türkiye'de özellikle etnik ve dini kimliği sebebiyle temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkese hakkını teslim edecek bir politika anlayışını Türkiye'de başlattı. 2002 yılında iktidara gelir gelmez OHAL uygulamasının kaldırılmasından önce, söylediğim dili, dini, etnik kimliği sebebiyle ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetlerini kullanması engellenen herkese bu anlamda sorun çözücü bir mantıkla yaklaştı. 2002 öncesinde Türkiye'de bu bölgede insanlar kendi dillerini konuşamıyorlar, etnik kimliklerini ifade etmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Atalarının, dedelerinin toprağı olan köylerde yaşama hakları ellerinden alınmıştı. 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmasındaki bir cümle çok önemliydi. 'Artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının, misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz.' demişti. O tarihten itibaren de bu anlamda gerek yasal düzenlemeler gerekse politik kararlar çerçevesinde Türkiye'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu ve geçtiğimiz yıl Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin de girişimleriyle, onun başlattığı süreçle de bu yasal düzenleme hayata geçti. Hem ekonomik kalkınma, bölgesel yatırımlar, toplumun huzuru hem de toplumsal barış anlamında Türkiye'de dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen gerek kamu politikası uygulayıcılarına gerek vatandaşlara, bu sürece bundan sonra aynı niyetle aynı samimiyetle sarılarak, manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmaktır. Hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven, bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de ifade etmek isterim."

Şırnak'a özel eğitim kampüsü kazandırılacak

"İl Eğitim Değerlendirme Toplantı"nda Vali Birol Ekici ile kentteki eğitim öğretim süreçlerini görüştüklerini ifade eden Tekin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'a da kent ile ilgili ihtiyaçların çözüme kavuşması noktasında gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, "Aynı şekilde hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti İl başkanlarımız da eğitimle ilgili bütün konulara çok hassas olduklarını ifade ettiler. Yine Belediye Başkanımız da hem görevi gereği hem de bir hayırsever olarak eğitim ve öğretimle ilgili atılacak bütün adımlara destek olacağını taahhüt etti. Valimiz daha önce Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcılığı geçmişi olan tecrübeli bir arkadaşımız. O da sürece sahip çıkıyor." diye konuştu.

Şırnak'ta eğitim öğretimin somut ve fiziki göstergeleri itibarıyla ihtiyaçları büyük oranda çözülmüş bir il tablosu olduğunu ifade eden Tekin, şu bilgileri paylaştı:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta 1841 öğretmenimiz eğitim öğretim süreçlerine destek olmaktaydı. Bugün öğretmen sayımız 9 bin 230. Bu sayede de Şırnak'ta öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilkokullarda o zamanki adıyla ilköğretim okullarında 44 iken şu anda ilkokullarda 21, ortaokullarda 14, ortaöğretim kurumlarımızda ise 16. Derslik başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri de bizim için çok önemli. Uluslararası göstergeler açısından eğitimin kalitesi ile ilgili verileri analiz ederken en çok kullandığımız rakamlardan biridir. 2002 yılında Şırnak'ta 1555 dersliğimiz varmış. Bu 1555 dersliğimizin Şırnak rakamları için söylemiyorum ama Türkiye genelinde yaklaşık yarısı ya ekonomik ömrünü tamamladığı için ya daha önce yaşadığımız hendek olaylarında kullanılamaz hale geldiği için ya da deprem benzeri sebeplerle yıkıldıkları için yenilenmiş durumda. Burada kabaca 500 civarında dersliğin bu şekilde yenilendiğini kabul edebiliriz. Demek ki 2002-2003 yılından kalan 1000 civarında dersliğimiz var ama şu anda 2025-2026 eğitim öğretim yılını Şırnak'ta 6 bin 624 derslik ile tamamladık. Neredeyse 4 katına çıkarmış durumdayız dersliklerimizi. İnşallah eylül ayında yetişecek okullarımızla beraber yıl içerisinde tamamlanacak 316 dersliğimiz daha var. Onlardan 4'ü ya da 5'i inşallah eylül yani bu eğitim öğretim yılına yetişecek ama tamamı yıl içerisinde bitmiş olacak. Şırnak'ta 2002 yılında ilköğretim okullarında bir sınıfa düşen ortalama öğrenci sayısı 51 iken şu anda 22'ye düşmüş durumda. Bugünkü rakamlara vurulduğunda da yaklaşık 25 milyar civarında sırf derslik yapımı için ayırdığımız kaynak var."

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla ilgili Bakanlık olarak yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Tekin, özel eğitim kampüsleri yaptıklarını söyledi.

Tekin, "Şu anda 2'sini hizmete açtık. Birisi Tokat'ta, birisi Ereğli'de. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların velilerinin de çocuklarıyla beraber hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslarımızdan faydalanacağı, rehabilitasyon merkezinden psikolojik destek ünitelerine kadar her türlü birimin bulunduğu bir özel eğitim kampüsünün de inşallah en kısa zamanda sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Eğitimin toplumun tamamının birlikte omuzlaması halinde altından kalkılabilecek önemde olduğunu dile getiren Tekin, sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını, meslek örgütlerini, belediyeleri, siyasetçileri, vatandaşları bu sürecin bir parçası olmaya, bu hayrın bir parçası olmaya davet ettiğini söyledi.

Bakan Tekin, bu davete icabet eden herkese şimdiden teşekkür ettiğini belirtti.

Toplantıya, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar. AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Koçero Saluci ve Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt da katıldı.