Yeni Giyilebilir Akıllı Yama Geliştirildi

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında; çevresel riskleri algılayıp, cilt üzerinde titreşerek kullanıcıyı ve robotları uyaran yeni nesil giyilebilir sensörlü akıllı yama geliştirildi. Geliştirilen akıllı yama; zararlı gazlar, ağır metaller ve diğer çevresel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. Prof. Dr. Şahin, "Bu yeni cihaz, doğal afet sonrası yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı arama kurtarma faaliyetlerinde, askeri teknolojilerde ve madencilik sektörlerinde kullanılabilme imkanına sahiptir" dedi.

ABD'deki Kuzey Carolina eyaletindeki, NC State University öncülüğünde, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Delaware ve Rice University iş birliğiyle yürütülen TÜBİTAK destekli araştırmada, giyilebilir güvenlik teknolojisinde önemli bir adım atıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in araştırmacı olarak yer aldığı projeyle tasarlanan çevresel riskleri algılayıp, cilt üzerinde titreşerek kullanıcıyı ve robotları uyaran yeni nesil giyilebilir bir sensör yaması bilim dünyasına tanıtıldı. 'İnsan ve Robot Uygulamaları İçin Dokunsal İletişim Özelliklerine Sahip Çok Modlu Giyilebilir Sensörler' başlıklı çalışmada geliştirilen akıllı yama; zararlı gazlar, ağır metaller ve diğer çevresel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor.

6 FARKLI TİTREŞİM MODU VAR

Geliştirilen ürünü anlatan Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Bizim geliştirmiş olduğumuz bu sensör sistemi vücudun farklı bölgelerine uygulanabilir nitelikte, akıllı yama boyutunda bir materyaldir. Bu ürün, farklı çevresel olguları algıladıktan sonra bunu kullanıcıya farklı titreşim modlarında aktarabildiği için bireyler bu bilgi vesilesiyle ortamdaki bu zararlı olan ya da hayati tehlike oluşturabilecek olgulara karşı tedbirler alıp, ortam değiştirme ya da var olan tehlikeyi ortadan kaldırma noktasında birtakım girişimde bulunabilmekteler. Nihayetinde bu çalışma, akıllı yama olarak adlandırabileceğimiz 6 farklı çevresel olguyu algılayıp, kullanıcıyı 6 farklı titreşim modunda uyarabilen bir ürüne dönüştürülmüş durumda" dedi.

ROBOTLARDA TEST ETTİ, OLUMLU SONUÇ ALINDI

Geliştirilen teknolojinin robotlarda da olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Çalışmanın bir diğer dikkat çekici yönü ise teknolojinin yalnızca insan üzerinde düşünülmemiş olmasıdır. Biz bu sistemi insanların yanı sıra robotlara entegre edebilir miyiz? Robotlar da insanlar gibi karar alabilir mi? Karar verip, bulunduğu ortamdaki bu olumsuz koşulları sonlandırma ya da ortamı terk etme noktasında bir davranış sergileyebilir mi, gibi bir varsayımımız vardı. Geliştirmiş olduğumuz bu sistemlerin robotlar üzerindeki uygulamaları da sonuçlandı ve biz robotların da insanlar gibi karar alıp, birtakım davranışlar sergileyebildiğini bu çalışmanın neticesinde ortaya koymuş bulunmaktayız" diye konuştu.

PEK ÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Cihazın kritik askeri operasyonlar, doğal afetler sonrası arama kurtarma, çevresel izleme uygulamaları ve madencilik alanında kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Geliştirilmiş olan bu yeni cihaz, doğal afet sonrası yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı arama kurtarma faaliyetlerinde, askeri teknolojilerde ve madencilik sektörlerinde kullanılabilme imkanına sahiptir. Zira hayati tehlike oluşturabilecek yanıcı ve patlayıcı gazların önceden tespit edilerek, kullanıcının uyarılması noktasındaki performansı ortaya konmuştur" diye konuştu.