Yeni Parti'den köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki - Son Dakika
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Yeni Parti'den köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki

Yeni Parti\'den köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki
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YENİ Parti, köprü ve otoyolların 30 yıl süreyle özelleştirilmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'na tepki göstererek, kararın geri çekilmesini istedi. Parti, milletin vergileriyle yapılan bu varlıkların gelirlerinin feda edilmemesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol, çevre yolu ve bağlantı yollarının 30 yıl süreyle özelleştirilmesinin önünü açan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin, "İktidar, 2026 yılındaki faiz harcamalarının altıda birine bile ulaşmayan bir kaynak uğruna milletin 30 yıllık köprü ve otoyol gelirini feda etmektedir. Bu karar geri çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, Resmi Gazete'de yayımlanan özelleştirme kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile köprü ve otoyolların 30 yıl süreyle özelleştirilmesinin önünün açıldığı belirtildi. Kararın, işletme hakkının verilmesi, kiralama, gayri ayni hak tesisi ve gelir ortaklığı gibi yöntemlerin tek başına veya birlikte uygulanmasına imkan tanıdığı, işlemlerin 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın köprü ve otoyolların "satılmadığı" ve mülkiyetin devlette kalacağı yönündeki açıklamasına dikkat çekilen açıklamada, tartışmanın mülkiyetin kimde kalacağından ziyade 30 yıl boyunca işletme yetkisi, fiyatlama gücü ve düzenli kamu gelirinin kimde olacağıyla ilgili olduğu belirtildi.

Köprü ve otoyolların önceki kuşakların vergileriyle finanse edildiği ve halen düzenli gelir sağlayan kamu varlıkları olduğu belirtilen açıklamada, "Millet bu köprü ve otoyolların bedelini zaten ödemiştir. Şimdi aynı millet, kendi varlığını kullanabilmek için özel işletmecinin finansman maliyetini ve karını da ödemeye zorlanacaktır" denildi.

"GELECEK KUŞAKLARIN 30 YILLIK GELİRİ FEDA EDİLİYOR"

İşlemin gelecekteki nakit akışının bugünden elden çıkarılması anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, devletin bir defalık gelir elde ederken köprü ve otoyollardan 30 yıl boyunca elde edeceği düzenli gelirden vazgeçeceği belirtildi.

Açıklamada, iki Boğaz köprüsü ve otoyollardan 30 yılda elde edilecek toplam gelirin, yalnızca 2026 yılında merkezi yönetim bütçesinden faize ödenecek tutarın altıda birine bile ulaşmadığı savunularak, "İktidar, izlediği yanlış ekonomi programının yalnızca çok küçük bir bölümünü finanse edebilmek için gelecek kuşakların 30 yıllık gelirini feda etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"2012'DE VATANA İHANET DENİLEN İŞLEM BUGÜN NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?"

Açıklamada, aynı köprü ve otoyolların 2012 yılında da özelleştirilmek istendiği hatırlatıldı. İki köprü ve sekiz otoyolun 25 yıllık işletme hakkı için verilen 5,7 milyar dolarlık teklifin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yetersiz bulunarak ihalenin iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, Erdoğan'ın o dönem teklif edilen bedeli "vatana ihanet" sözleriyle nitelendirdiği kaydedildi. Açıklamada, "2012'de 5,7 milyar dolarlık teklifi kabul etmek 'vatana ihanet' ise çok daha ağır finansman koşullarında bu varlıkların 30 yıllık gelirini devretmek nedir?" diye soruldu.

"ÖZEL İŞLETMECİNİN FİNANSMAN MALİYETİNİ VE KARINI VATANDAŞ ÖDEYECEK"

İhaleyi alan şirketin ödediği bedeli, finansman maliyetini ve hedeflediği karı kısa sürede geri almak isteyeceği belirtilen açıklamada, bunun en doğrudan yolunun geçiş ücretlerinin artırılması, indirimlerin azaltılması ve kullanım koşullarının şirketin gelir hedeflerine göre belirlenmesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, devletin bayramlarda ücretsiz geçiş sağlama, belirli gruplara indirim uygulama veya olağanüstü dönemlerde toplumsal ihtiyaçları gözetme imkanının daralacağı belirtilerek, "Böylece vatandaş önce geçiş ücretini, sonra da şirketlere verilecek olası garantileri vergileriyle ödeyecektir" denildi.

Köprü ve otoyol gelirlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini ve karayolu altyapısını desteklediği belirtilen açıklamada, bu gelirlerin sistemden çekilmesinin KGM'yi Hazine transferlerine daha bağımlı hale getireceği ve bütçe üzerindeki yükü artıracağı öne sürüldü.

"ULAŞIM GÜVENLİĞİ ŞİRKETLERİN MALİYET VE KAR HESABINA BIRAKILAMAZ"

Boğaz köprülerinin yalnızca gelir getiren ulaşım varlıkları olmadığı, İstanbul'un iki yakası arasındaki erişim ve kıtalar arası taşımacılık açısından stratejik altyapı unsurları olduğu vurgulanan açıklamada, köprü ve otoyol ağlarının bütünleşik bir kamu ulaşımı politikası içinde yönetilmesi gerektiği belirtildi.

Köprülerin bakım ve güvenliğinin de özelleştirme kapsamında değerlendirilmesine tepki gösterilen açıklamada, 2004 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan askı halat kopması sonrasında KGM bünyesinde yürütülen çalışmalarla 236 askı halatının tamamının yenilendiği ve ana kablolardaki tel kopmalarına karşı yapısal güçlendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uzun süreli işletme hakkı devrinde bakım ve güçlendirme giderlerinin kim tarafından karşılanacağının, bakım standartlarının ve yapısal izleme verilerinin nasıl denetleneceğinin ve afet anındaki karar ve müdahale yetkisinin kimde olacağının net biçimde açıklanması gerektiği ifade edildi.

"CUMHURİYET'İN VARLIKLARI MALİKANE DÜZENİYLE YÖNETİLEMEZ"

Açıklamada, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi Osmanlı dönemindeki "malikane" sistemiyle karşılaştırılarak, Osmanlı maliyesinin kriz dönemlerinde gelecekteki kamu gelirlerini peşin bedel karşılığında özel kişilere devrettiği hatırlatıldı ve şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılmak istenen işlem aynı mali mantığı taşımaktadır: Devlet, kendi topladığı düzenli geliri peşin bedelle devrediyor. bugünün harcamasını geleceğin geliriyle finanse ediyor. Milletin vergileriyle yapılmış, borcu bitmiş ve kar eden kamu varlıkları faiz harcamalarındaki artışı ve rant düzenini bir süre daha finanse etmek için devredilemez."

Açıklamada, 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın geri çekilmesi istenerek, bugüne kadar yapılan değerleme çalışmaları, danışmanlık sözleşmeleri, fizibilite raporları ve ihale hazırlıklarının kamuoyuna açıklanması istendi.

Hükümetten döviz, gelir veya geçiş garantisi verilmeyeceğini açıkça taahhüt etmesi ve bakım ile güçlendirme planlarını TBMM'nin denetimine sunması talep edilen açıklamada, köprü ve otoyollardan elde edilen gelirin bütçe açığını kapatmak yerine ulaşım güvenliği, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve yeni kamusal yatırımlar için kullanılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu köprüler ve otoyollar iktidarın değil, milletindir. Milletin 30 yıllık gelirini bugünün faiz faturasına ve yeni bir rant transferine kurban ettirmeyeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yeni Parti, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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