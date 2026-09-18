YENİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı açıldı... Gökan Zeybek: Bu yağmaya, bu soyguna karşı durmak hepimizin boynunun borcudur

Haber: Oktay YILDIRIM- Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığı binasının açılışında sermaye piyasaları üzerinden ekonomi yönetimini eleştirerek "Üç kuruş birikimini dövize ve altına değil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen, borsada işlem gören şirketlere ve fonlara yatıran yüz binlerce yurttaşımızın 1 trilyon 100 milyar lirası, bu kara düzenin sahibi olan saray iktidarı tarafından insanların cebinden alındı, bir avuç kesimin cebine aktarıldı. Buna sessiz kalmamız mümkün mü arkadaşlar? Bu yağmaya, bu soyguna karşı durmak hepimizin boynunun borcudur" dedi. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise siyasetçilere, gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına ve sanatçılara yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Sandık güvenliği için seferberlik başlatacaklarını belirten Çelik, "Yapılacak ilk seçimde her sandığın başında en az beş kişi, her koridorda en az iki kişi, her okulda en az 10 okul sorumlusu ve çok sayıda avukat olacak" diye konuştu.

YENİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu.

"14 GÜN İÇİNDE 600 BİN ÜYEYE ULAŞTIK"

Gökan Zeybek, ilçe başkanlığı binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, YENİ Parti'nin örgütlenme çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"YENİ Parti Türkiye'nin umudu olan bir partidir. Çok kısa sürede örgütlendik. Türkiye'nin 81 ilinde, 965 ilçesinde, 14 gün içinde tam 600 bin üyeye ulaştık. Hedefimiz kısa sürede 1 milyon üye."

"BU YAĞMAYA, BU SOYGUNA KARŞI DURMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Sermaye piyasaları üzerinden ekonomi yönetimini eleştiren Zeybek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Temmuz 2025'te yaptığı açıklamayı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Üç kuruş birikimini dövize ve altına değil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen, borsada işlem gören şirketlere ve fonlara yatıran yüz binlerce yurttaşımızın 1 trilyon 100 milyar lirası, bu kara düzenin sahibi olan saray iktidarı tarafından insanların cebinden alındı, bir avuç kesimin cebine aktarıldı. Buna sessiz kalmamız mümkün mü arkadaşlar? Bu yağmaya, bu soyguna karşı durmak hepimizin boynunun borcudur."

Zeybek, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna da değinerek, "Başta 15 milyon oyla ön seçimde seçilmiş cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, haksız biçimde cezaevinde tutulan arkadaşlarımızın hakkını aramaktan da bu iktidarın göz yummasıyla soyulan yurttaşlarımızın hakkını aramaktan da geri durmayacağız" dedi.

"BUGÜN 1 KİLO BUĞDAY 16 LİRA, 1 LİTRE MAZOT 100 LİRA"

Tarım ve akaryakıt fiyatlarını karşılaştıran Zeybek, "2002 yılında bu efendiler iktidar olduklarında 1 kilo buğdayla 1 litre mazot alınıyordu. Bugün 1 kilo buğday 16 lira, 1 litre mazot 100 lira. İşte kara düzen budur" diye konuştu.

Emekli maaşları ile faiz harcamalarını karşılaştıran Zeybek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 17 milyon emekli var. On yedi milyon emekliye ayda bin lira verirseniz 17 milyar yapar. On iki ayda 200 milyar yapar. On iki ayda 10 bin lira verirseniz 2 trilyon yapar. Ocak'tan temmuza, yedi ayda bu kara düzen iktidarı Hazine'den tam 1 trilyon 800 milyar lirayı gözünü kırpmadan ödedi. Türkiye bütçesinin yüzde 16'sını faize ödeyenler, emekliye bin lira vermemek için her türlü taklayı yapmaya başladılar."

Zeybek, "Bu kara düzene son verecek irade milletin iradesidir. Sandık bu milletin önüne gelecek, millet kararını verecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ili gezdiğini belirten Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e de teşekkür ederek, "Çağlayan'da, kendi il binasında, Seyrantepe'de, Silivri'de, meydanlarda, eylemlerde bir adım geri atmayan bir başkanımız, Özgür Çelik var" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: "YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTEYENLER ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TUTUKLADILAR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yaşanan sürece değinerek, şunları söyledi:

"2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı 26'ya çıkardık. İstanbul'u bir milyonun üzerinde oy farkıyla yeniden kazandık. Uzun yıllar sonra hep birlikte Eyüpsultan'ı kazandık. İşte o büyük 31 Mart başarısının ardından, yargı eliyle siyaseti dizayn etmek isteyenler önce belediye başkanlarımızı tutukladılar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tutukladılar. Sonrasında il binamızı 5 bin polisle bastılar. Partimizin genel merkezine girdiler."

İktidarın parti kadrolarının yargı süreçleri karşısında geri çekileceğini düşündüğünü savunan Çelik, "Bir süre ses çıkarır, bir süre itiraz eder; sonra evlerine gidip otururlar diye düşündüler. Peki biz ne yaptık? Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ne yaptı? Hep birlikte büyük bir yürüyüş başlattık ve millete yeni bir yol açtık" dedi.

"HER YENİ GÜNE BİR OPERASYONLA UYANIYORUZ"

Siyasetçilere, gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına ve sanatçılara yönelik operasyonlara tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Her yeni güne bir operasyonla uyanıyoruz. Siyasetçilere yapılan operasyonlar iki yıldır devam ediyor. Gazetecilere yapılan operasyonlar devam ediyor. Daha geçtiğimiz hafta sivil toplum kuruluşlarına, derneklere operasyonlar yapıldı. Gazetecilerin ve bir bölüm aktivistin sosyal medya hesapları her gün karartılıyor. Bugün de Türkiye, sanatçılara yönelik bir operasyonla uyandı."

Çelik, operasyonların iki amacı olduğunu savunarak, "Birincisi, toplumu korkutmak, susturmak ve sindirmek istiyorlar. İkinci amaçları, toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek" dedi.

Ekonomik sorunların, güvenli sokakların, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu belirten Çelik, "Yapay gündemlerle, her gün sansasyonel operasyonlarla Türkiye'nin gerçek gündemini örtmeye çalışanların karşısında olacağız" diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN SIKI SANDIK GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İktidarın "yargı eliyle siyaseti dizayn edip sandığı sembolik hale getirmeye" çalıştığını savunan Çelik, sandık güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sandık güvenliği konusunda İstanbul'da ve Türkiye'de öyle bir seferberlik sağlayacağız ki… Yapılacak ilk seçimde her sandığın başında en az beş kişi, her koridorda en az iki kişi, her okulda en az 10 okul sorumlusu ve çok sayıda avukat olacak. Cumhuriyet tarihinin en sıkı, en etkili sandık güvenliği seferberliğini İstanbul'da ve Türkiye'de gerçekleştireceğiz."

Çelik, "Bir pazar günü sandık milletin önüne geldiğinde, sabahın ilk ışıklarından oy sayımlarının bitip tutanakların tutulduğu ana kadar hep birlikte sandıkların başında olacak mıyız? Sandığı milletin önünden kaçırmalarına izin verecek miyiz? Demokrasiyi gasp etmelerine izin verecek miyiz?" diye seslendi.

Çelik, "Buradan, Eyüpsultan'dan Edirne'ye, Afyon'a, Trabzon'a, Adana'ya ve 81 ilimize sesleniyoruz: Sandık güvenliği konusunda asla endişe taşımayın" dedi.