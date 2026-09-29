YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Karayalçın ile Genel Merkez'de görüştü - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Karayalçın ile Genel Merkez'de görüştü

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Karayalçın ile Genel Merkez\'de görüştü
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Murat Karayalçın ile görüştü. Karayalçın, önceki Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanlarından biri.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, önceki Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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