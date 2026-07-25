Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu - Son Dakika
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Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Yeni Parti\'yi kuran Özgür Özel\'in ilk işi bu oldu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti'nin kadrolarına emanettir" ifadelerini kullandı.

CHP'den dün istifa eden ve YENİ Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek üzere bugünkü PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. 

ÇELENK BIRAKILDI

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde "YENİ Parti" yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel'in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, deftere şunları şunları yazdı:

"Bugün en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleri ile birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılara sürüklemiştir. Türkiyemizi bu çoklu kriz ortamından kurtarmak, örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.

Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti'nin kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Özgür Özel, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

Kuran-ı Kerim, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu - Son Dakika

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