Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi - Son Dakika
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Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

15.06.2026 10:07
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26 ilde yapılan araştırmada CHP'deki "mutlak butlan" krizi sonrası tabanın net tavrını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yeni bir parti kurulması halinde CHP seçmeninin yüzde 67'si Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiye oy vereceğini belirtti.

CHP'de yargının "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan yönetim krizinin sandığa ve parti tabanına nasıl yansıyacağı merak konusuyken, Bulgu Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. 26 ilde 1837 kişiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Seçmen Profili ve Eğilimi” araştırması, parti içi kavgaların gölgesinde CHP tabanının net tavrını ortaya koydu.

KURULACAK YENİ PARTİ SORULDU 

Yargı kararıyla CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından seçmenlerin reflekslerine mercek tutan araştırmadan çok çarpıcı bir sonuç çıktı. "Mutlak butlan" gelişmesi sonrası CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in olası bir yeni parti kurma ihtimali seçmene soruldu. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 67’si, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde doğrudan o partiye oy vereceğini ifade etti. Bu veri, CHP tabanının ezici bir çoğunlukla Özgür Özel’in liderliğini benimsediğini ve mevcut parti içi gelişmelere karşı Özel'in arkasında blok halinde durduğunu ortaya koydu.

OY TERCİHİNİ EKONOMİ BELİRLİYOR

Araştırmada, seçmen davranışını etkileyen başlıca faktörlerin başında ekonomik durum, siyasi liderler ve hukuksal koşullar yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,9’u oy verme kararında doğrudan ekonomik koşulların belirleyici olduğunu söylerken, “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda da ekonomi ilk sıradaki yerini korudu.

İKİNCİ SIRADA ADALET VAR 

Yurttaşların yüzde 56,4’ü ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtirken, yüzde 20’si adaleti ikinci sıraya yerleştirdi. Yaşanan geçim mücadelesi verilere de yansıdı; katılımcıların yüzde 72,2’si kendisini yoksul olarak tanımlarken, yüzde 32,8’i mevcut gelirinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile yetersiz kaldığını beyan etti.

"SORUNLARI HİÇBİR PARTİ ÇÖZEMEZ" DİYENLER İLK SIRADA

“Ülkenin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna verilen yanıtlarda ise siyasi partilere olan inancın sarsıldığı görüldü. En yüksek oran yüzde 26,6 ile “hiçbiri” seçeneğinde toplandı. Mevcut sorunları CHP'nin çözebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 18,4 olurken, AKP diyenler yüzde 18,3'te kaldı. Kararsızların oranı yüzde 9 olarak ölçülürken, muhalefet partilerinin iktidara karşı ortak bir blok oluşturmasını destekleyenlerin oranı yüzde 42,3 oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    ülke ekonomisi cidden çok büyük bir yara aldı kim gelirse gelsin kolay kolay düzelmez artık 1 0 Yanıtla
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