YENİ Parti kurultayında Murat Emir, yeni kadrolarla kucaklayıcı yönetim sözü verdi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda oluşturulacak yeni kadrolarla, Türkiye'ye katılımcı ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışı sunacaklarını belirterek, "Siyaseti artık ofislerde, mikrofonlarda, ekran başlarında değil, tarlalarda, fabrikalarda, yollarda, meydanlarda, alanlarda, üniversitelerde öreceğiz. Daha çok çalışacağız ama biz başaracağız" dedi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bugün burada YENİ Partimizin kuruluşunda ve iktidar yürüyüşünde çok önemli kilometre taşlarından birini gerçekleştiriyoruz. Bugün bu salonda Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş partililerimiz, örgütlerimiz, mücadele arkadaşlarımız var. Ama biliyoruz ve hissediyoruz ki aslında sadece bu salonda olanlar değil, 86 milyonun gözü, kulağı, yüreği bu salonda" diye konuştu.

Kurultay salonunda çoşkulu bir kalabalık olduğunu dile getiren Emir, "Bu salon iktidar umudu, bu salon adalet, bu salon demokrasi umudu ve buradan çıkacak kadrolar, buradan çıkacak umut, buradan büyüteceğimiz iktidar yürüyüşümüz Türkiye'ye ışık olacak. Türkiye bu karanlığı yırtıp atacak ve bunu YENİ Parti ile ve YENİ Parti'ye güç katan milyonlarla yapacak" ifadelerini kullandı.

Emir, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasında önemli mesajlar vereceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ama ben bugüne kadar geldiğimiz yolculuğu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve YENİ Parti'nin Türkiye'deki o yeni nesil siyaset ve demokratikleşme anlayışını göz önüne aldığımda elbette ki daha çok adalet, daha çok demokrasi, yenilenme, gençleşme, gerçekten kotaların uygulanması, kadınlara, gençlere alan açılması, katılımcı ve doğrudan demokrasi, delegenin parti yönetimini doğrudan belirlediği bir demokrasi, eğilim yoklamaları ile yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı bir örgüt yapılanması, yeni nesil siyaset, temiz siyaset ve özellikle de Türkiye'nin kaynaklarının herkese adil, eşit bir biçimde dağıtılmasını öngören, sosyal devleti ön plana çıkaran bir içerik taşıyacağını düşünüyorum. YENİ Partimizin temel yaklaşımları bunlar. Ama tabii ki Sayın Genel Başkanımız çok önemli mesajlar verecek.

"TÜKİYE'YE YEPYENİ, KATILIMCI, KUCAKLAYICI KADROLAR SUNACAĞIZ"

Bilindiği gibi bir geçici madde ile parti meclisi sayımızı 150'ye çıkarttık. Çünkü hem örgütlerimizden gelen talepleri karşılamak, o enerjiyi bir genel merkez yönetimine dönüştürmek, kucaklamak önemliydi. Aynı zamanda Meclis grubumuz biliyorsunuz çok önemli bir işlev üstlendi bu süreçte. Kurulduğumuz gün Türkiye'nin birinci partisi olduk ve Meclis grubumuz yasama meclisi adı altında parti meclisinde görevine devam edecek. Çünkü yapacağımız çok iş var ve aynı zamanda Türkiye'ye yepyeni, katılımcı, kucaklayıcı kadrolar sunacağız. Alanlarında uzman ve Türkiye'de bu iktidar dönüşümünü yapacak, bunu başarabilecek kadroları Türkiye'nin önüne koyacağız. Bu nedenle bize özellikle seçim yılı olduğunu göz önüne aldığımızda bize geniş kadrolar lazım. Bildiğimiz kadrolarımız var. Ama aynı zamanda yepyeni kadrolarla, yeni isimlerle Türkiye'ye 'Evet, bunlar hazırlar, Türkiye'yi yönetebilirler' dedirteceğiz.

"PARTİ DEVLETİNE KARŞI, BU YOLU MİLLETİMİZLE YÜRÜYORUZ"

Saha çalışmaları daha çok artacak. İşte bu nedenle biz öyle bir çalışmanın içerisine giriyoruz ki, biliyorsunuz çok zor koşullarda her şeye rağmen bir parti devletine karşı her türlü baskıya, tehdide, şantaja rağmen bu yolu yürüyoruz ve bu yolu biz milletimizle yürüyoruz. Onlardan aldığımız güçle yürüyoruz ve onlar da biliyorlar ki biz bunu başaracağız. Türkiye bu karanlığa teslim olmayacak. İşte bunun için oluşacak parti meclisimiz, kadrolarımız, örgütlerimiz, burada olanlar, burada olmayanlar, kalbi burada atanlarla birlikte daha çok çalışacağız. Siyaseti artık ofislerde, mikrofonlarda, ekran başlarında değil, tarlalarda, fabrikalarda, yollarda, meydanlarda, alanlarda, üniversitelerde öreceğiz. Daha çok çalışacağız ama biz başaracağız."