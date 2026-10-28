YENİ Parti MYK’da gündem fon krizi… “Tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağız”

Haber: : Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin dün yapılan MYK toplantısında fon krizi gündeme geldi. Krizin anketlerde AK Parti'ye 6 puan kaybettirdiğini belirten parti kurmayları, "Olayı tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma işini iktidar yapmadığı için biz çabalayacağız. Arkadaşlarımız soruşturma kapsamında tutuklananları cezaevlerinde ziyaret edecek, gerçeğe erişmek için sorular soracak" dedi.

YENİ Parti MYK, dün parti genel merkezinde Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'nın gündem maddeleri arasında; borsadaki fon krizinde yaşanan son gelişmeler, Mekke Anlaşması, 14-15 Kasım'da yapılacak Birinci Olağan Kurultay hazırlıkları, tamamlanan kongre süreçlerinin değerlendirilmesi, yeni örgütlenme modeline ilişkin çalışmalar, 2027 Bütçesi ve TBMM grubunun çalışmaları, güncel üye sayısı, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının AİHM'e taşınması yer aldı.

ANKETLER GÜNDEMDE

Fon krizi sonrasında partinin ekonomi kurmaylarının katılımıyla oluşturulan fon krizi masası toplantıları devam ederken YENİ Parti'nin krizin etkilerini anket çalışmalarıyla da ölçtürdüğü öğrenildi. Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan kurmaylar, krizin AK Parti'ye 6 puan kaybettirdiğini belirtti. Kurmaylar şunları söyledi:

"Eylül ayı itibarıyla YENİ Parti birinci parti konumunda. Ağustos ayı anketlerinde kısa süre de olsa ikinci parti konumundaydık. Şu anda tekrar yükseldik. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP ile arada üç puan fark var. AK Parti'ye yakın kendi kamuoyu araştırmacılarının yaptıkları anketlerde, altı puanlık bir gerileme görmüşler. Bu da çok rahatsız etmiş Cumhurbaşkanını. Ciddi bir erime söz konusu. Altı aileden biri fon krizinden etkilenmiş. AK Parti seçmeninde ciddi bir tepki var."

YENİ PARTİ BASKIN SEÇİME NE DİYOR

Kurmaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili sene sonunu işaret eden açıklamalarının bir baskın seçim habercisi olarak değerlendirilip değerlendirelemeyeceği sorusuna, "Fon işi bu kadar gündemdeyken ve AKP anketlerde geriye giderken baskın seçime gitmez. Ekonomiyi toparlayıp sonra seçime gitmek isteyecektir ama ülke elden gidiyor. Tayyip Erdoğan'ın kişisel bekası uğruna bu şekilde devam etmemeli. Bir an önce ülkeyi seçime götürüp yeni yönetimle, yeni anlayışla ülkenin içine düştüğü bu cendereden çıkarılması lazım" diye konuştu.

FON KRİZİ İÇİN MİLLETVEKİLİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Fon krizi soruşturmasının detaylarını açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan 10 kişilik milletvekili kurulunu hatırlatan kurmaylar, "Arkadaşlarımız soruşturma kapsamında tutuklananları cezaevlerinde ziyaret edecek, gerçeğe erişmek için sorular soracak. Olayı tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma işini iktidar yapmadığı için biz çabalayacağız. Belki görüşülecek kişiler, vurgun içindeki başka isimlere işaret edecek. İktidar, Meclis'in bu işi araştırmasını istemese de biz sorgulamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"EN AĞIR BASKILARA HAZIRLANIYORUZ"

Bakırköy ve Merkezefendi Belediyelerine yönelik operasyonları da değerlendiren kurmaylar, "Her güne operasyonlarla; belediyelerimizi, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan hamlelerle uyanıyoruz. Bir AK Partili belediyeye yapılmayan şeyler bize her gün yapılıyor. Bizim canımız daha çok yanıyor, bizim seçilmişlerimiz içeride ama bu sadece bizim sorunumuz değil. Halk TV'nin kapatılması da bizim seçmenimizde travma yarattı. Dokunulmayan kesim, kurum kalmadı. Seçime kadar iktidarın doz artırarak devam edeceğini öngörebiliyoruz. Bundan sonrasında bizim en ağır baskılara hazırlanmamızdan daha doğal bir şey yok. Örgütü de partiyi de kendimizi de dinç ve diri tutmak önemli. Bu bir savaşa döndü. Partimize, bizim gibi inananlara, bizim gibi düşünenlere karşı açılmış bir savaştayız. Biz iktidara en ciddi alternatif olduğumuz için bu haldeyiz. Belli bir plan çerçevesinde ilerleyen bir iktidar var karşımızda. Yargı kollarıyla, kolluk kuvvetiyle, medyasıyla iktidar üzerimize kara bulut gibi çökmüş durumda. Ama milletin bu bulutu sandıkta dağıtacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.