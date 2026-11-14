YENİ Parti\'nin Kuruluş Kurultayı Bildirgesi\'nde parlamenter sisteme dönüş hedeflendi

(ANKARA) - YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda hazırlanan "Kuruluş Kurultayı Bildirgesi" açıklandı. "Türkiye Yenileniyor" başlığıyla yayımlanan bildirgede, parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamalarına son verilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, emeğin milli gelirden aldığı payın artırılması ve sosyal devletin güçlendirilmesi hedefleri sıralandı. Bildirgede, "Bu kara düzeni değiştireceğiz. Milli iradeyi hakim kılacağız" denildi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Sekreter Yunus Emre tarafından okunan "Kuruluş Kurultayı Bildirgesi"nde, partinin siyasal ve toplumsal hedefleri ile Türkiye'yi yönetme anlayışı açıklandı.

"Türkiye Yenileniyor" başlıklı bildirgede, Cumhuriyet'in değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve sosyal adalete bağlılık vurgulandı.

Bildirgenin "Türkiye'de neyi değiştirmek istiyoruz?" başlıklı bölümünde, siyasal gücün, ekonomik zenginliğin ve kamu imkanlarının iktidara yakın imtiyazlı bir azınlıkta toplandığı savunuldu. Yoksulluk, güvencesizlik, yolsuzluk ve adaletsizliğin büyüdüğü belirtilen bildirgede, Türkiye'nin ihtiyacının yalnızca iktidar değişikliği değil, yeni bir düzenin kurulması olduğu ifade edildi.

Demokratik toplum düzeninde siyasal iktidarın meşruiyetinin tek kaynağının milli irade olduğu belirtilen bildirgede, "Hiçbir güç odağının onayı, hiçbir dış destek milletin iradesinin yerini tutamaz. Türkiye'nin geleceğine yalnızca milletimiz karar verecektir" denildi.

"YENİ PARTİ BU MÜCADELENİN İÇİNDEN DOĞDU"

Bildirgenin "Değişimi gerçekleştirme gücünü nereden alıyoruz?" başlıklı bölümünde, 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan değişim iradesinin, 19 Mart'ta başlayan süreçle engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Seçilmiş yöneticilere, belediyelere, yol arkadaşlarına ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik baskıların ardından 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararıyla siyasi hareketin kurumsal varlığına müdahale edildiği, süreçte Saraçhane'den Türkiye'nin dört bir yanına yayılan demokrasi mücadelesinin, halkın seçme ve seçilme hakkını savunma kararlılığını ortaya koyduğu belirtilen bildirgede, "YENİ Parti bu mücadelenin içinden doğdu. Kuruluş talimatını millet verdi, adını millet koydu, bütçesi de milletin katkılarıyla oluşturuldu" ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, partinin yalnızca muhalefet yapmakla yetinmeyeceği, Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ VE KAYYIM UYGULAMALARINA SON VERİLMESİ HEDEFİ

YENİ Parti'nin bağlı kalacağı ilkelerin sıralandığı bildirgede, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Cumhuriyet Devrimi siyasal ve düşünsel temel olarak tanımlandı, insan hakları, laiklik, hukukun üstünlüğü, emeğin güçlendirilmesi, kamu yararı, toplumsal dayanışma ve barış temel ilkeler arasında gösterildi. Parti içi demokrasiye ilişkin hedeflerin de sıralandığı bildirgede, üyelerin eşit söz ve karar hakkına sahip olacağı, ilçe ve il başkanları ile genel başkanın üyelerin doğrudan iradesiyle belirleneceği bir parti düzeni kurulacağı kaydedildi. Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların karar alma süreçlerinde temsilinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin güçlü bir Meclis'e, kuvvetler ayrılığına, bağımsız yargıya ve demokratik denetime dayalı parlamenter sistemle yönetileceği belirtilen bildirgede, kamu yönetiminde liyakat ve kamu yararının esas alınacağı aktarıldı.

İfade ve basın özgürlüğü ile örgütlenme, barışçıl gösteri ve siyasal katılım haklarının güvence altına alınacağı, yerel demokrasinin güçlendirileceği belirtilen bildirgede, "Kayyım uygulamalarına son vereceğiz. Hiçbir seçilmiş yöneticinin siyasi gerekçelerle halkın iradesinden koparılamayacağı; halkın tercihinin keyfi ve hukuksuz gerekçelerle yok sayılamayacağı bir düzen kuracağız. Yurttaşın yaşadığı kentin ve mahallenin geleceğinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağız" denildi.

"EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY ARTIRILACAK"

Yurttaşın devlete ve kurumlarına olan güveninin yeniden tesis edileceği, düşük ücret, güvencesiz çalışma, dış kaynak bağımlılığı ve rant dağıtımına dayanan ekonomik düzene son verileceği, üreticiyi destekleyen, emeği güçlendiren, üretkenliği artıran ve refahı toplumun tamamına yayan bir kalkınma anlayışının hayata geçirileceği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Kamunun stratejik öncülüğünü, özel girişimin yaratıcılığını, örgütlü emeğin gücünü, kooperatifleri ve bilimsel bilgiyi tek bir kalkınma hedefinde birleştireceğiz. Sanayide ve tarımda üretimi güçlendirecek, dijital ve yeşil dönüşümü adil bir biçimde gerçekleştireceğiz. Yüksek katma değerli üretimi geliştirecek, nitelikli ve güvenceli istihdamı artıracağız. Yapay zeka ve otomasyonun yaratacağı büyük dönüşüme çalışanların haklarını ve istihdam güvencesini koruyarak hazırlanacağız. Teknolojik dönüşümün yol açabileceği iş kayıplarına karşı yeniden mesleki eğitim, meslekler arası geçiş ve sosyal koruma mekanizmalarını geliştireceğiz. Teknolojiden doğan verimlilik artışının yalnızca sermayeye değil, çalışanlara ve toplumun tamamına yansımasını sağlayacağız.

Milyonlarca yurttaşımız çalıştığı halde geçinemiyor. İşçiler, kamu çalışanları, beyaz ve mavi yakalılar, eğitimli ve nitelikli emekçiler gelirleriyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta, çocuklarına iyi bir gelecek sunmakta zorlanıyor. Orta sınıf yok oluyor, ücretli çalışanlar yoksullaşıyor. Çalışmanın yoksulluktan kurtarmadığı bu düzeni değiştireceğiz. Ücretlerin alım gücünü kalıcı olarak artıracak, emeğin milli gelirden aldığı payı yükseltecek, çalışanların üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Sendikal örgütlenmeyi ve toplu pazarlığı güçlendirecek, çalışanların yalnızca geçinebildiği değil, birikim yapabildiği ve geleceğini güvenle planlayabildiği bir ekonomi kuracağız."

"EMEKLİLİKTE KADEMELİ GEÇİŞ BEKLENTİLERİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Bildirgede, emeklileri yoksulluğa mahkum eden düzene son verileceği, emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılacağı, emeklilerin milli gelirden adil pay almasının sağlanacağı belirtilerek, "Emeklilikte kademeli geçiş beklentilerini, staj ve çıraklık dönemlerinden kaynaklanan sigorta hak kayıplarını adalet ve eşitlik temelinde çözeceğiz" denildi.

Tarımın, gıda güvenliğinin, ekonomik bağımsızlığın ve kırsal kalkınmanın stratejik temellerinden biri olarak ele alınacağı belirtilen bildirgede, şöyle devam edildi:

"Planlı üretimi esas alacak, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltacak, destekleri zamanında ve öngörülebilir biçimde sağlayacağız. Küçük ve aile işletmelerini, kadın ve genç çiftçileri, üretici kooperatiflerini güçlendirecek, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüketicinin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişebildiği bir tarım düzeni kuracağız. Fiyat istikrarını ve ekonomik güveni kalıcı hale getirirken gelir dağılımını düzeltecek, bölgesel eşitsizlikleri azaltacağız.

"KAMU MALİYESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİ ESAS ALACAĞIZ"

Kamu maliyesinde disiplin ve şeffaflığı, ekonomik kararlarda öngörülebilirliği, bağımsız denetimi ve liyakati esas alacağız. Ekonomik programımızın önceliklerini, uygulama aşamalarını, kaynak ihtiyaçlarını ve toplumsal etkilerini açıklayacağız. Hayat pahalılığı karşısında yurttaşlarımızın alım gücünü koruyacağız. Gıda, enerji ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişimi güvence altına alacak; piyasalarda etkin kamu denetimini, adil fiyatlandırmayı ve dar gelirli yurttaşları koruyan sosyal politikaları hayata geçireceğiz. Vergi yükünü emek ve tüketim üzerinden servet ve yüksek gelire doğru kaydıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını sağlayacak, servet, miras ve sermaye gelirlerinin adil vergilendirilmesiyle sosyal devletin kaynaklarını güçlendireceğiz."

"İŞSİZLERİN VE ATAMAYI BEKLEYEN ÖĞRETMENLERİN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Bildirgede, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, bakım ve insanca çalışma koşullarının, yurttaşlık hakkı olarak güvence altına alınacağı, sosyal destekler alanında yurttaşın onurunu ve bağımsızlığını koruyan hak temelli bir sistem kurulacağı bildirildi. İşsizlerin, atanmayı bekleyen öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, güvencesiz çalışanların, engellilerin ve bakım emeği verenlerin haklarının korunacağı, sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderileceği, hiçbir yurttaşın yoksulluk ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmayacağı ifade edildi.

"BARINMAYI PİYASANIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

İş cinayetlerine son verileceği, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılacağı vurgulanan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Barınmayı piyasanın insafına terk etmeyeceğiz. Barınma krizine planlamayla son verecek, sosyal konut üretimini artıracak, dar ve orta gelirli yurttaşların erişilebilir koşullarda konut sahibi olmasını veya kirada yaşayabilmesini sağlayacağız. Barınma hakkını sosyal devletin temel sorumluluklarından biri haline getireceğiz.

Doğayı, canlıların yaşam alanlarını ve hayvan haklarını tavizsiz koruyacağız. Türkiye'yi iklim krizine ve afetlere karşı dirençli hale getireceğiz.

Laik, bilimsel ve nitelikli kamusal eğitimi güçlendirecek, üniversite özerkliğini ve akademik özgürlükleri güvence altına alacağız. Hiçbir öğrencinin yoksulluk nedeniyle eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmadığı, barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılandığı bir eğitim düzeni kuracağız. Gençlerin nitelikli eğitim, güvenceli iş ve bağımsız yaşam hakkını güvence altına alacağız. Gençlerin ülkelerinde özgürce yaşayıp üretebileceği, emeklerinin karşılığını alabileceği koşulları yaratarak beyin göçünü durduracağız. Yurt dışındaki bilim insanları ve uzmanlarla kalıcı bilgi ve üretim ağları kuracağız.

Kadınların ekonomik bağımsızlığını, yaşam güvenliğini, özgürlüğünü ve siyasal eşitliğini bütün politikalarımızın temel ölçütlerinden biri yapacağız. Kadına yönelik şiddetle kararlılıkla mücadele edecek, koruma mekanizmalarını etkinleştirecek ve cezasızlığa son vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni hemen uygulamaya koyacağız."

"HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Bildirgede, Türkiye'nin bütün yurttaşlarının, ortak geleceğin eşit sahipleri olduğu vurgulanarak, "Farklı kimliklerin, inançların, düşüncelerin ve yaşam biçimlerinin demokratik bir Cumhuriyet içinde özgürce yaşamasını toplumsal gücümüzün kaynağı olarak görüyoruz. Ülkemizin birliğini eşitlik, ortak aidiyet ve toplumsal dayanışmayla güçlendireceğiz. Her yurttaşın can ve mal güvenliğini, hukuk önünde eşitliğini ve kamu hizmetlerinden adil biçimde yararlanmasını güvence altına alacağız" denildi.

"AB'YE ÜYELİK HEDEFİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Güvenliğini sağlayan, bağımsız karar alabilen, dengeli ve istikrarlı dış politikasıyla saygın, ekonomisi ve teknolojisiyle güçlenen, demokratik kurumlarıyla uluslararası alanda güven kazanan bir Türkiye'nin hedeflendiği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği'ne üyelik hedefimizi sürdüreceğiz. NATO üyeliğimizin sunduğu imkanlardan yararlanırken, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bağımsız karar alma yeteneğimizi koruyacağız. Rusya ve Çin'le ilişkilerimizi karşılıklı yarar ve diplomasi temelinde geliştireceğiz. Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın haklarını koruyacak, dünyanın her yerindeki yurttaşlarımızın devlet hizmetlerine erişimini sağlayacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün, tüm toplumsal kesimlerin haklarının korunduğu, terörün sona erdiği ve sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu biçimde geri dönebildiği bir geleceği destekleyeceğiz. Gazze'de soykırım sorumlularının hesap vermesi için etkili girişimlerde bulunacağız. Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını savunacak, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinlilerin insanca, güvenlik içinde yaşayabilmesi için diplomatik ve insani bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını koruyacağız. Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğini ve haklarını savunacağız. Karadeniz'de kalıcı barışı, Balkanlar ve Kafkasya'da bölgesel iş birliğini destekleyeceğiz. Büyük Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesi ve 'tam bağımsız Türkiye' düşüncesi yol göstericimizdir. Güvenliğimizi güçlü demokratik kurumlar, üretim ve savunma kapasitesi, teknolojik yetkinlik, etkin diplomasi ve toplumsal dayanışma ile birlikte güçlendireceğiz."

"DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

YENİ Parti Kuruluş Bildirgesi, ekonomiden eğitime, adaletten ulusal güvenliğe kadar bütün alanlarda uygulamaya hazır parti programlarının, sorumluluk alacak kadroların ve finansman kaynaklarının toplumun değerlendirmesine sunulacağı belirtilerek, şöyle tamamlandı:

"Türkiye'yi yönetme hazırlıklarımızı somut hedeflere, açık takvimlere ve ölçülebilir sonuçlara dayandıracağız. Türkiye'yi değiştirme iradesini, toplumun her kesiminde güçlendirecek ve ortak bir siyasi güce dönüştüreceğiz. Bu mücadelede hiç kimse seyirci değildir. Demokrasi, adalet, özgürlük, barış ve refah isteyen her bir vatandaşımızı Türkiye'nin geleceğini birlikte kurmaya davet ediyoruz. Bizler, Yeni Parti Kuruluş Kurultayı delegeleri olarak ilan ediyoruz: Dinlenmemek üzere yola çıktık. Yolumuz açık, irademiz güçlü, hedefimiz büyüktür. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Milli iradeyi hakim kılacağız. Her yurttaşın huzur, güven, adalet ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye kuracağız. Türkiye yenilenecek."